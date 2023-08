Ismét vége a nyárnak. Ezt onnan lehet tudni, hogy a Sziget véget ért, s mire az augusztus 20-i tűzijátékot elfújja a szél, már az iskolapadban ülnek Billie Eilish rajongói. Merthogy idén róla szólt a fesztivál, csúcsgázsiért jött és a turnéidőpontjai miatt az egész rendezvényt egy nappal eltolták a kedvéért. Tény, hogy egy új nemzedék meghatározó zenei élménye a még mindig csak 21 éves lány, de a nagyszínpadi produkciója annyira bensőségesre sikeredett, hogy egy klubban inkább ütött volna.

Billie Eilish lassú dalai leültették a bulit, de a rajongóinak nem okozott csalódás

Ebben az évben az első és az utolsó napra is kiruccantunk a Hajógyári-szigetre, így megállapíthattuk a kontrasztot: ahogy fáradt a közönség, úgy lassult a tempó. Az első napon ugyanis a Foals a szokatlanul korai időpont ellenére hatalmasat zúzott megint, a Florence and the Machine pedig szokásához híven szétszedte és elvarázsolta a közönséget, a zárónapot pedig inkább a melankólia jellemezte.

De az utóbbi időben nem is a nagyszínpados headlinerek adják az igazi Sziget-élményt, hanem azok a koncertek, színpadi előadások, amelyekbe csak úgy belebotlik az ember. Bármelyik percben körbe vehet ugyanis egy komplett fúvószenekar, hogy eljátssza a nótádat, vagy találkozhatsz egy emberi hajtóerővel mozgatott óriáslóval, esetleg belefuthatsz egy élő szoborba, amelyet éppen a szigetlakók pingálnak színesre. Nem véletlen, hogy a cirkuszsátor környékén mindig nagy volt a nyüzsgés, hiszen a legőrültebb produkciók pörögtek folyamatosan a sátorban és a szabadtéri színpadokon. Emlékezetes pillanat volt, amikor egy srác vasrudakra illesztett lepedővel használta ki a szél felhajtó erejét látványos produkciójához.

Lépten-nyomon különleges produkciókba botlott a „szigetlakó": valaki a széllel játszott

De zenei csemegékért sem kellett sokat bolyongani, szinte nem volt helyszín, ahol nem futottunk bele valami ínyencségbe. Ilyen volt a londoni Los Bitchos csajzenekar, akik energikus, latinos indie rockot játszottak, vagy a Viagra Boys nevű svéd post-punk együttes, amely agyontetovált, hordóhasú, kőműves-dekoltázst is bevető énekesével egészen szürreális koncertélményt adott. Nem volt meglepő a Bonobo sikere, de hatalmas partihangulat alakult ki az ADG7 nevezetű, három maskarás női énekessel operáló teljesen őrült koreai banda koncertjén is. Általános elképedésre még a retroszínpadon fellépő Szandit is kétszer visszatapsolta a nagyérdemű.