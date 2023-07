Romanek Etelka ünnepi köszöntőjében többek között elmondta, hogy az idén tízéves Tár-Lak Szalon két igazán nagy értékkel gyarapította Esztergomot: a belváros szívében egy új, aktív, hónapról-hónapra friss kiállítási anyagot bemutató galériával és egy polgári közösség számára kedves, befogadó kerettel. A beszédben természetesen elhangzott, hogy a szalon az elmúlt egy évtized alatt, több, mint száz kiállításnak, művészeti eseménynek, programnak adott helyet.

Romanek Etelka egy ponton kiemelte: A galériatulajdonos, Soós Kadocsának köszönhetően a közönségnek olyan helyre van itt lehetősége belépni, ahol el lehet gondolkodni a képzőművészet fölött és ezeket a gondolatokat másokkal is meglehet osztani. Így Esztergom egy kis kulturális szigete lett ez a hely, mely kultúrateremtővé vált. Az alelnök hozzátette: Ez a galéria segített és segít most is abban, hogy kiszakadjunk a hétköznapokból, és megállva, töprengjenek a látogató számára szép, új, rácsodálkozást, elgondolkodtató adó művek mentén. A méltatásban elhangzott: Itt a képzőművészet olyan irányát tárják az érdeklődők elé, amely elmélyít, gondolatot ébreszt és ezáltal ünnepet varázsol a mindennapokba. Romanek Etelka arról is beszélt, hogy a szalon tulajdonosa, Soós Kadocsa szolgálatnak és hivatásnak tekinti a galéria működtetését, hiszen egész életében fontos helyet foglalt el számára a művészet.

A beszédből kiderült, hogy a galériavezető 2008-ban költözött Tatáról Esztergomba, ahol rövid időn belül több helyi családdal baráti kapcsolatba került, s bekerült a város kulturális életébe. Ez a befogadó környezet adta az ötletet, hogy létre kell hozni egy képzőművészeti intézményt, ahol a városban és környékén élő sok alkotó kiállíthat és egyéb kulturális események, baráti rendezvének is helyet kapnak a Simor János utcai patinás épületben, mely most a tízéves jubileumi eseményen zsúfolásig megtelt.