Én körülbelül egy éve hallgatom a számait, először egyfajta bűnös élvezetként felfogva a dolgot. Azóta viszont egyre inkább úgy érzem, Machine Gun Kelly sokkal több annál, mint egy rapperből popsztárrá avanzsált előadó, vagy éppen Megan Fox színésznő (volt?) pasija.

Hazánkban inkább a fiatalabb korosztály ismeri a számait, ez a koncerten is kiderült. Olyannyira fiatalok is jöttek, hogy valakit a szülei kísértek el, másokra pedig a koncert után vártak a kapuknál.

Machine Gun Kellyn messziről látszott – főként mikor levette a napszemüvegét –, hogy a füvezést a budapesti koncert kedvéért sem hagyta abba. Bár már harminchárom éves, az előadó a színpadon és vélhetően a magánéletben is hozza a középiskolás rosszfiú karakterét, akinek örült ötletei vannak, nem veti meg a különféle élvezeti cikkeket, de a szíve alapvetően a helyén van. Láthatóan Machine Gun Kelly is élvezte a fellépést, többször elmondta, nem is érti, miért nem jártak eddig Budapesten. Sőt azt is megígérte, ha a következő európai turnéból kimarad a magyar főváros, akkor rajongói egészen nyugodtan tökön rúghatják.

Machine Gun Kelly abszolút kellemes, fülbemászó dalokat ír, bár több slágere hangzása eléggé hasonló. Az őt nem ismerő párom többször azt hitte, ugyanazt a számot hallgatjuk már legalább harmadjára. A témák is meglehetősen kamaszosak: szerelmi bánat, új szerelem, alkohol, drog, és legyintés, miszerint jövőre is ráérünk felnőni. Tipikus nyári slágerek, amik egész évben hallgathatóak, orrvérzésig. Szerintem kiemelkedik a dalai közül a Lonely című, amelyet édesapja halála ihletett. Igazán egyedi kitárulkozás ez, a refrén sorait bizonyára mindenki át tudja érezni, aki elveszített valakit, aki fontos volt számára.

Az egyetlen dolog, ami levont számomra a koncert élményéből, az a résztvevők állandó telefonos videózása volt. Nincs azzal semmi baj, ha valaki készít pár képet, vagy egy rövid videót, de a közönség fele mással sem volt elfoglalva, csakhogy idoljukat minden pillanatban megörökítsék. A telefonoktól hátulról még kevésbé lehetett látni, ráadásul ezek a felvételek nem lesznek élvezhetőek otthon. A koncert­élmény elég homályos lesz, ha csak a telefonon keresztül nézzük.