Pénteken immár a 23. Tatai Sokadalom veszi kezdetét az Angolkertben a Tatai Kenderke Néptánc Egyesület szervezésében. Ezzel együtt pedig megnyílik a Malompark is. Mint megtudtuk, péntek délután szoborjáték, kreatív mozgás várja itt a kicsiket és nagyokat a Kenderke AMI Moderntánc Tanszakának növendékeivel, majd ovis táncház. A hétvégén a Kárpát-medencei Ifjú Népmesemondó Találkozónak ad majd otthont az egykor Jenő-malom. Erdélyi, vajdasági, felvidéki és hazai ifjú népmesemondók, valamint Szénási Veronika népmesemondó várja az érdeklődőket. Napközben múzeumpedagógiai foglalkozást tart a Kuny Domokos Múzeum.

A Sokadalom első napján adják át Tata művészeti díjait is, nem marad el a hagyományos tisztástánc sem, de a háromnapos népművészeti fesztiválon lesz még tűzugrás, környékbeli műhelyek is bemutatkoznak éppúgy, mint a kenderkések, vagy épp a pötörkések.

Üde színfoltja lesz a Sokadalomnak az „Az én lábam kijárja, mert ez szokott a táncra – Örökifjú és Senior Néptánctalálkozó, amelyen az Alba Regia Táncegyesület Senior Csoport, a Bem Táncegyüttes Bemberek csoportja, a Bősi Aranykert Táncegyüttes, a Csobolyó Csapodárok, a Mosonszentmiklósi Döglött Rábca Néptáncegyüttes, a Tatabányai Bányász Öregtáncos Együttes, a házigazda Tatai Szarkalábak, a Vértes­szőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület, a Somoskai Moldvai Hagyományőrzők, valamint a Vörösmárvány Táncegyüttes Makovice csoportja mutatja majd meg, hogy a néptánchoz szívben mindenki elég fiatal. A talpalávalót itt majd Németh Dénes és Zenekara szolgáltatja. A senior táncosok találkozója 2022-ben is nagy sikert aratott:

Kihagyhatatlan program még a moldvai zenei kurzus, amelynek szombaton a Nyári Lak ad majd otthont, és amire még lehet jelentkezni. A népművészeti fesztivál, ahogy eddig, úgy most is ingyenesen látogatható. Mint a szervezőktől megtudtuk, számos gyerekprogram, Gryllus Vilmos, Ringató, lisztes játszó várja majd a kicsiket, a nagyobbakat népi kézműves vásár, táncházak, sátorbál, borterasz is a térség nedűivel, pincészeteivel.