Gryllus Vilmos egy gitárral és az elmaradhatatlan csellóval ismét megtáncoltatta a tatai gyerekeket. A neves zenész már hozzá tartozik a Tatai Sokadalomhoz, hiszen rendszeresen fellép az angolkerti színpadon. A családok pedig szívesen kilátogatnak az ingyenes koncertre (ahogy a díjmentes fesztivál többi programjára is), hiszen nemcsak a mai gyermekek, de szüleik is jól ismerik a dalokat. Gryllus Vilmos ezuttal is mindenkire gondolt: a gyerekek kedvencei, mint a bicikli, vagy a pörög-forog a szoknya mellett legújabb, a kisvakondról szóló dalát is megmutatta a közönségnek. Az egy óra gyorsan elszállt a Cseke-tó partján, a gyerekek pedig este biztosan mosollyal az arcukon, a dalokat magukban, vagy hangosan dúdolva bújtak az ágyba, míg a felnőttek folytatták a mulatozást, szórakozást.

A pénteki rajt után szombaton is egymást követték a programok, lehetőségek a Tatai Kenderke Néptánc Egyesület szervezte fesztiválon, hála a támogatóknak, szponzoroknak, a városi önkormányzatnak. A Fergeteges szólisták színpadán a felnövekvő, díjazott generációk mutattták be, mit tudnak, ez pedig lényegében keretbe is foglalta a napot a szombat esti „Az én lábam kijárja, mert ez szokott a táncra” – Örökifjú és Senior Néptánctalálkozó, amely bebizonyította: a néptánchoz, a népi hagyományok őrzéséhez senki sem lehet sem túl fiatal, sem túl öreg. A Népzenésznövendékek Színpadán több műhely fiataljai is bemutatkoztak, miközben remek gyerekprogramok is várták a családokat.