Az örök kedvenc, Nagy Zsolt, a nagyvállalkozó-gengszter figurája is kiszámítható. Pedig még olyankor is nyugtalanító, amikor épp megpróbál kedves lenni. Megszoktuk. Az Adorjáni Bálint által játszott orvos továbbra is a Mellékhatás gyenge pontja. A figura belső harcai és lelkifurdalása végig kétdimenziós maradt a többségében háromdimenziós karakterek között. Filmbéli felesége, Borbély Alexandra, amolyan megszeppent őzgidaként mozog jelenetről jelenetre, és az a szó, hogy „Apus“ többször hagyja el a száját, mint bármi más.

Érdekes, hogy sztárnőgyógyász férjével pont a gyerekkérdésben nem tudnak dűlőre jutni, miközben minden hazugság és csalás ellenére kitartanak egymás mellett. Sorsfordító beszélgetésekben, családon belüli erőszakban és folyamatos lélektépő cselekményekben nincs hiány. Barta Ágnes béranya figurájában pedig biztosan van még kraft, ami folytatásért könyörög.

Talán ez lehet a legnagyobb csavar a filmben, ami miatt hetente sokan bekapcsolják a televíziót. A film mellékhatása. Folyt. köv.