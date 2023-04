Ugye lehetne szó adoptálásról, hormonkezelésről, vagy lombikprogramról, mind közül a béranyaság témáját járja körbe a Mellékhatás. Nincs könnyű dolga a rendezőnek, mint ahogyan a szereplőnek sem: tiltott dologról van szó. Legalábbis hazánkban. Innen kezd érdekessé válni a sztori, mert egy szakmai körökben elismert doktor megoldást talál a problémára. És az út finoman szólva sem egyszerű. Illegális ösvényekre tévednek.

Kritikus tollam nem fog vastagon: jó a témaválasztás és a megvalósítás is. A történet szerint a milliárdos kormányközeli építési vállalkozó, Ludmann Zsolt (Nagy Zsolt) bármit megtenne a saját gyerekért. Ahogy ő mondja: legyen egy fia, akinek átadja a birodalmat. Ludmann tekintélyt parancsoló kisugárzása és nézése együttes erővel hat: szinte görcsbe rándul a néző gyomra. De minden szép és jó mindaddig, amíg feleségét félre nem kezeli a fiatal, feltörekvő, de kapcsolatai révén már gazdag és befolyásos nőgyógyász, dr. Széphelyi Zoltán (Adorjáni Bálint). Az ő hormonkoktélos receptje pedig meddőséget okoz a nőnél (Tenki Réka), akinek karakterével tényleg lehetne azonosulni, viszont belőle látjuk a legkevesebbet.

A történet érzelgősség helyett körbejárja a családon belüli konfliktusokat. Ott van például Berta, akit a felvidéki származású Borbély Alexandra játszik, a nőgyógyász felesége, aki azzal a férfival képtelen normális házasságban élni és gyereket vállalni, aki pácienseit a boldog család képével hitegeti. Vagy Anna (Sztarenki Dóra), aki Berta unokahúgaként érkezik Ózdról, hogy tovább kavarja a béranyavonalat, miközben ő maga épp saját kislányát próbálja visszaszerezni annak apjától.

A film egyszerre sok dolgot kockáztat: például az elegáns pesti magánkórház igazgatói posztját, de ismerve Ludmann tempóját, a doktor úrnak inkább az életét kell féltenie. Kockázatos a témaválasztás is, érzékeny témához nyúltak. Mindenesetre üdvözítő, hogy komolyabb hangvételre is vágyik a hazai közönség a szappanoperák (Barátok közt) és a vígjátékok (A mi kis falunk) után.

Hasonlóan jó folytatást várok a második évadtól is.