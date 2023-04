Egyetértésben

Kíváncsian ültem be a moziba. Aztán elkezdődött valami, amit nehezen tudtam értelmezni. Az első óra végén érkezett a megváltó stáblista, de kiderült, hogy ez csak film a filmben. A gyötrelem nem ért véget, pláne, hogy a nem szinkronizált részeknél a magyar szöveg leesett a vászonról.

Meggyötörve, feldúlva támolyogtam ki a moziból. Hazatérve fiam kérdésekkel bombázott, majd leszögezte: meg kell néznem még egyszer, mert ő jó kritikákat olvasott róla. Huszonnégy órán belül így vele együtt ismét megnéztem. Talán csak a feliratok miatt, kíváncsi voltam, hogy mennyit tesz hozzá az előző napi élményhez. Csalódtam. Semmit.

Csak annak örültem, hogy ezúttal történelmet írtunk: végre fiam is egyetértett velem. Tollat is ragadott, és taglalta a „remek” film hiányosságait. Ezt olvashatják.

A filmmel eltöltött csaknem öt órám mégis csak hasznosnak bizonyult.