Immár németül is olvasható a híres magyar kódexkatalógus

15 év kutatása van abban az immár németül is megjelent, esztergomi kódexkatalógusban, amely nemzetközi viszonylatban is fontos szerepet tölthet be.

. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek (b) és Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, az Érseki Simor Könyvtár és a Városi Könyvtár kódexei című kódexkatalógusának magyar és német nyelvű változata bemutatóján Budapesten Forrás: MTI Fotós: Kovács Tamás

Tavaly március óta kapható az esztergomi Bibliotheca-ban Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, az Érseki Simor Könyvtár és a Városi Könyvtár kódexei című kötet, melynek hivatalos megjelenéséről a Kemma is hírt adott akkor. A magyar nyelvű verziót, mások mellett Erdő Péter bíboros méltatta 2022 tavaszán, most a német nyelvű változatról a kötet szerkesztőivel, készítőivel együtt újra ő beszélt a bemutatón. Az egy évvel ezelőtti esztergomi premier után ezúttal az Országos Széchenyi Könyvtárban tartották Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, az Érseki Simor Könyvtár és a Városi Könyvtár kódexei című kötet immár magyar és német nyelvű változatának bemutatóját. A minap rendezett eseményen Erdő Péter mellett az ELKH-OSZK Fragmenta et Codices Kutatócsoport álltak az érdeklődők elé a mostantól külföldi kutatók számára is olvasható kiadvánnyal. Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, az Érseki Simor Könyvtár és a Városi Könyvtár kódexei című kódexkatalógusának magyar (fent) és német nyelvű változata (lent)

Fotós: Kovács Tamás / Forrás: MTI A rendkívüli kötet megjelenése évtizedes kutatómunkának köszönhető, melyről Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár kiemelte: Körmendi Kinga, Lauf Judit, Madas Edit és Sarbak Gábor immár németül is megjelent kódexkatalógusa jó példája annak, miként lehet a nemzeti kincseket elérhetővé tenni a jelen és a jövő kutatói számára. Kötetükre nem lehet pusztán tudományos katalógusként tekinteni: óriási értéke az a felemelő gondosság, megbecsülés és büszkeség, amellyel az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) és az OSZK közös kutatócsoportjának tagjai a katalógus alapját jelentő kincsekhez nyúltak, hangsúlyozta Závogyán Magdolna. A kötet premierjén Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek többek között rámutatott, hogy a kódexkatalógus megjelenése mögött hosszú kutatás van: mintegy tizenöt év munkájával állt elő ez a kiválóan pontos és részletes, szakszerű és gazdag kódexkatalógus. A bíboros hozzátette: a Fragmenta et Codices Kutatócsoport tagjainál jobban ezt a feladatot senki sem oldhatta volna meg, munkájuk világszínvonalat képvisel. Erdő Péter bíboros a kódexkatalógus 2022-es bemutatóján. amikor megígérte, hogy egy év múlva kész lesz a német változat is

Fotós: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója emlékeztetett arra, hogy az OSZK 2000 óta otthona a kutatócsoportnak, amely munkájával sokat tesz a középkori magyar írásbeliség és könyvkultúra láthatóságáért. Most megjelent köteteik sokak számára hívják fel a figyelmet a három esztergomi könyvtár eddig sokak számára láthatatlan kincseire, elhelyezve azokat a magyar és a nemzetközi tudományosság horizontján, jegyezte meg.



