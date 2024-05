Ingyenes Halász Judit koncert

Fergeteges programkavalkád várja a komáromi gyerekeket a Csillagerődben május 25-én, szombaton 10 órától. Egész nap rendőr- és tűzoltóbemutató, íjászat, csokigyáros, bábelőadás, mazsorett bemutató, arcfestés, csillámtetkó, finomságok és sok-sok meglepetés várja az ünnepelteket. A Csillagerőd belső udvarában 16 órától Halász Judit koncert lesz, amelyre ingyenesen, ám korlátozott számban (990 fő) lehet belépni. A koncert látogatása komáromi lakcímkártyával lehetséges.

Izgalmas lesz a gyerkőcnap Szőnyben

Május 26-án, vasárnap 15 és 18 óra között pazar programokkal kényeztetik el a gyerekeket a szőnyi gyerkőcnapon. Lesz társasjáték, jógamóka, struccszelidítő, óriás méhecske és katica, babasarok, faparipa, rusztikus peca, mocsárjáró, petanque, vívólecke, óratalány, krikett-játék, vízimolnár-játszótér, de a kézműves foglalkozások és az ízek utcája is vár kicsiket és nagyokat.

Gyerekprogramok a roma családi napon is

Családi napot tart szombton Ácson, a Zichy Parkban a város Roma Nemzetiségi Önkormányzata. A jobbnál jobb színpadi fellépőkön túl lesz dalkitalálós kvízjáték, ételkóstoló, ugrálóvár, gokart, pónifogat, lufihajtogatás és csillámtetkó is.

Városi gyereknap Esztergomban

Május utolsó hétvégéjén 5 helyszínen számtalan izgalmas program és koncert várja a gyerekeket Esztergomban. Május 28-án, szombaton a Szentgyörgymezői Olvasókörben délelőtt 10 órától az Esztergom Táncegyüttes lép fel, ezt követően Gryllus Vilmos ad koncertet. Délután Gulyás Csilla hárfaművész interaktív gyerekfoglalkozással készül, majd a napot az Eszter-lánc mesezenekar koncertje zárja. Május 28-29-én a Rubik Ernő Repülőtéren reptéri gyereknap és honvédelmi bemutató lesz, míg a Kresztergom Park gyereknapi hétvégéjén vehetnek részt az oda látogatók. Május 29-én, vasárnap a Széchenyi téren arcfestés, lufihajtogatás, egész napos ugrálóvár várja a kicsiket. A Mozaik Múzeum Roadshow 4 esztergomi múzeum szervezésében várja a gyerekeket. 11 órától Kovácsovics Fruzsina, 15 órától pedig Fábián Éva lép fel. A Kapcsolatok házában pedig délelőtt 10 órától a népmesék világába kalandozhatnak a gyerekek.

Régi gyerekek játékaival is repül az idő

Gyereknapot tartanak a Farm Esztergomban is május 26-án, vasárnap 13-17 óra között. Hagyományos játékokban lehet részt venni, ugróiskolázni, célba dobni. Rendelésnél a gyermekek pontgyűjtő lapot kapnak, amelyre minden játék teljesítésénél egy matrica kerül. Apró ajándék a jutalom.

Gyereknapon gyerekek is árulhatnak a piacon

Május 26-án, vasárnap, 7-14 óráig, a városi eseményekhez kapcsolódva a piac is várja a gyermekeket Esztergomban. Ezen a napon a legkisebbek is lehetőséget kapnak arra, hogy szülői kíséret mellett árulhassák a jó állapotú, már nem használt játékaikat. Kisautó, játékbaba, társasjáték, roller, kinőtt bicikli, focilabda – bármi jöhet, ami otthon már talp alatt van, és ami valakinek újra hasznos lehet. A délelőtt folyamán a gyerekeket izgalmas feladatokkal, kincskereséssel és nyomozós játékkal várja Schmöltz Margit. Ha pedig jól esne egy finom fagyi, a Felvidéki Csemege boltjában kettőt ehetnek egy áráért!

Gyereknap Alsógallán

A tatabányai gyerekek mesehősök nyomába eredhetnek a József Attila Művelődési Házban egy háromszemélyes, óriásbábos zenés meseműsor erejéig május 25-én 10-12 óra között. A rendezvény ingyenes.

Mesemusical Felsőgallán

Felsőgallán, a Portéka Színpad előadásával, a Cecil úr kalandjai című interaktív mesemusicallel ünneplik a kicsiket május 25-én, szombaton 16 órától. A belépés ingyenes.

Kertvárosban bolondozni lehet

Udvari bolondozások lesznek gyereknapon Kertvárosban május 25-én, szombaton 15-18 óráig. Az ingyenes interaktív gyermekműsor mellett légvár, arc- és csillámtetkó festés, lufis bohóc, kézműves sarok és Konzol Kuckó is várja a gyerekeket.

A gyerekekről szól a vasárnap a bányászati múzeumban

Az Oroszlányi Bányászati Múzeum első gyermeknapi rendezvényére kicsiket és nagyokat is várnak, igaz, május 26-án 10.30-tól itt is a gyerkőcöké lesz a főszerep. A múzeumba látógató összes gyermek sorsoláson vesz részt: 20 szerencsés nyertes pedig lufiba rejtett kívánság küldést nyerhet. A kis bányánál íjásztatással és erdészeti bemutatóval várják a srácokat, a rendezvénytéren pedig amerikai foci, röpi és karate bemutatókat tekinthetnek meg az érdeklődők, amellett, hogy a programok sorában lesz Kerekítő, csillám tetoválás, amerikai futball mérkőzés, ingyenes vonatozás (12 éves korig), habparti is. Az eseményre 12 éves korig a belépés ingyenes, afelett múzeum belépő megváltása szükséges.

Az oroszlányi könyvtár is készül a nagy napra

A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban május 26-án, vasárnap 14 órától klassz programokkal várják a gyerekeket. A színházteremben a Kadarka Társulat és a Kadarkölykök Bárcsak című előadása tekinthető meg. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 14 és 18 óra között Legyen a tér a gyerekeké! Hogy hogyan? Ügyességi játékokkal, mint asztalitenisz, csocsóasztal versenyasztal, léghoki asztal, kosárlabda palánk. Lesz óriás mobil játszóház, játszókamion, gyereksarok apróknak, euro-jumping, élőcsocsó/felfújt focipálya és kétfunkciós légvár is.

Gyereknap a környei kicsiknek

A környei művelődési házban Kolompos koncert lesz május 25-én, szombaton 17 órától. Vasárnap , május 26-án 14 és 16 óra között a Szökőkút Placcon a tatabányai Kölyök Klub ajándék arcfestéssel kedveskedik a legkisebbeknek.

Programkavalád a kisbéri gyereknapon

Május 25-én Kisbér szívében, a Kiskastélytól a Park-tőig gyereknapi rendezvény lesz. A délelőtt folyamán a Horgászegyesület rekordkísérlettel egybekötött gyereknapi programjai zajlanak a Park-tónál. Míg a Kiskastély kertjében, a Lovarda és Kiskastély közti füves területen és a Lovardában délután kezdik a mulatság. Lesznek színpadi programok is, amelyekkel párhuzamosan benépesül a Kiskastély kertje és a kastély melletti füves tér is. Lesz itt ugrálóvár, kosaras hinta, fajátékok, kézműves kuckó, nagyi mesesarok, sakkszimultán, fazekas műhely, csillámtetoválás, elektromos városnéző kisautó, rajzkiállítás, lovaglás a lovardában, kézműves vásár, palacsinta, szörp, ajándék, büfé, kézműves vásár és mentett állatok.

Nagy durranás lesz a Patara is

Felsorolni is nehéz lenne, mennyi program várja a hétvégén a családokat a Tatai Patarán. Május 24-26. között a Tatai Várnál, és környékén, sőt, még az Öreg-tó vízén is, megelevenedik a történelem. Ahogyan az már hagyomány, a 16. Tatai Patarán is visszafoglalják a Tatai várat, lesz lovasbemutató, koncertek, modern katonai bemutató, kisállatsimogató, kézműves foglalkozások és minden, ami történelem, élmény és kikapcsolódás! A török kori történelmi fesztivál a 15 éves háború egyik legemlékezetesebb ostromának állít emléket.

Történelem testközelből 1597. május 23-án volt, amikor gróf Pálffy Miklós komáromi főkapitány a fesztiválnak nevet adó robbanószerkezettel, a patarával visszafoglalta a török kézen levő tatai várat. A háromnapos rendezvényen a több mint 500 hagyományőr érkezik a határokon túlról is. A fesztiválon korhű ruhákkal, haditechnikai eszközökkel, a gyerekek és felnőttek számára egyaránt kipróbálható fegyverekkel és autentikus csatajelenetekkel készülnek. A látogatók megismerhetik a 16-17. század életének mindennapjait, a korabeli mesterségeket, ételeket is.

Az idei patara különlegessége lesz, hogy két naszád is forgolódik majd az Öreg-tó habjain, és a hajókról ágyúlövéseket is adnak le. Kár lenne kihagyni az élményt.