Vármegyei érdekeltségű sportolónk is képviselte Magyarországot, a 47 főt számláló csapatban a Tatai Hódy SE kajakosa, a mindössze 19 esztendős Hidvégi Hunor is lehetőséget kapott, aki férfi kajak-négyesek 1000 méteres versenyszámában állt rajthoz a szegedi Maty-Éren megrendezett kajak-kenu Európa-bajnokságon. Oldalunkon a 2023-as év sportolójának is megválasztott fiatal tehetség az Opavszky Márk, Kollek Bálint, és Szabó Tamás alkotta kvartettben a harmadik beülőben jutott szerephez. Az 1000 méteres, nem olimpiai versenyszámban a csütörtöki előfutamban a futambeosztásnál a kedvezőnek számító ötös pályát kapta.

Hidvégi Hunor újabb fenomenális eredménnyel szolgált

Forrás: MKKSZ

A szemtelenül fiatal magyar egység az olaszokat az utolsó 250 méteren lehajrázva másodikként végzett futamában, így a papírformát érvényesítve, Lengyelország mögött bejutott a szám szombati délelőtti fináléjába, a futamot a szerbek és az örmények egysége tette teljessé. Ebben a versenyszámban 11-en neveztek, így egy öt-, és egy hat fős futamot rendeztek, mindkettőből az első három kvalifikált a fináléba, míg a többiek a pénteki középdöntőnek "álcázott" reményfutamból mérkőzhettek meg a döntőben még kiadó három hely valamelyikéért.

Világszintű teljesítmény

A mindössze 21,5 éves átlagéletkorú kvartett a hazai rendezésű kontinensviadal szombati délutáni fináléjában a lengyel és a semleges színekben induló orosz egység között az ötös pályán vágott neki az 1000 méteres futamnak, melyben 750 méterig az orosz és a spanyol kvartett mögött harmadik volt, azonban óriási befutóval Hidvégi Hunorék lehajrázták a spanyolokat, így ezüstérmet nyertek. A Czina László edzette, korcsoportjában kiemelkedő tehetség, jelenleg második évét teljesíti az U23-as korosztályban, immár a felnőttek között is letette névjegyét!

Kitekintésképpen a többi magyar vonatkozású eredményre: az olimpiai bajnok Kopasz Bálint meglepetésre fehérorosz riválisa mögött ezüstérmes lett K1-1000 méteren, míg a női kajak-négyes (Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra), a szegedi Eb-t kihagyó hatszoros olimpiai bajnok Kozák Danuta nélkül is győzött K1-500m-en. Továbbra is kérdés, hogy az utolsó, szegedi válogatón csupán hatodikként beevező legendás kajakozó bekerül-e az olimpiai keretbe.