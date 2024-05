– Elégedett a felvezetéssel?

– Bár tényleg világrekorder vagyok, a Guinness-cég nem foglalkozik velem, így náluk nem vagyok rekorder. Tatán még vasárnap is ott leszek.

– Úgy gondolom, nagyon sok helyre hívják, ország-világszerte szívesen látják. Miért visszatérő vendég a Tatai Patarán?

– Azért ez túlzás, most leszek ott harmadszor. De szívesen megyek vissza, csupa kellemes emlék fűz a városhoz.

Nemere István dedikálja könyveit a Tatai Patarán

Fotó: Facebook/Nemere István / Forrás: Beküldött

– Vannak más kötődései is Komárom-Esztergom vármegyéhez?

– Harminc évig laktam Esztergomban, úgyhogy kötődésben nincs hiány.

– Melyik könyveiben foglalkozik (vár)megyei témákkal? Persze a teljesség igénye nélkül kérdezem...

– Akadtak krimi-kisregényeim, amelyek ott játszódtak, és ott élnek egykori társszerzőim is. No és a történelmi regényeimben sokszor említem Esztergomot, hiszen századokon át ez volt az ország fővárosa.

– Mit írna meg szívesen Tatáról, Esztergomról, Komáromról?

– Bármelyikről írnék szívesen. Felkérésre már írtam könyvet egy város születéséről. Jelentős történelmi eseményekről is írhatnék, ha erre kérnének..

– Valószínűleg rengeteg könyvet hoz Tatára. Mi mindent ajánl a régi és a leendő olvasóknak?

– Sok új könyvem is van, például a Petőfi Sándor szibériai éveiről szóló „Letört szárnyak” című regény, vagy sci-fi novelláskötetem, amit a feleségemmel közösen írtunk. De van új krimi és új sci-fi, és persze a magyar történelem jeles korszakaiban játszódó történelmi regények, neves magyarok életrajzai, de még gyermekkönyvek is. Megvan az összes női Nobel-díjas élettörténete, de a világűrrel és az emberiség jövőjével foglalkozó tudományos igényű könyveket is találhatnak az olvasók.

– Több mint harminc álnév van Nemere István mögött/mellett. Vannak kedvencek ezek közül? Ha igen, miért?

– Egy mindenképpen, amelytől már sohasem „szabadulok meg”, de nem is akarok. Ez a Melissa Moretti, mai modern romantikus regények szerzője. Ezekből több mint 100 jelent meg eddig, és a jó hír az, hogy más formában, más kiadónál a Könyvhétre is megjelenik egy új Moretti.

– Végül egy kis időutazás... Ebben az évben mi minden várható még Nemere Istvántól és/vagy azoktól, akik az álneveket kapták a szerzőtől?

– Ez az egyetlen kérdés, amire nem szoktam válaszolni. Az új könyvek legyenek meglepetések!