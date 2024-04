Lázár László, a HUMDA kommunikációs vezetője elmondta, Komárom a harmadik állomása a roadshownak. Céljuk, hogy a zöld gondolkodást közelebb hozzák az emberekhez és eloszlassák a tévhiteket a zöldenergia témakörével kapcsolatban. Hozzátette, a zöldenergiára való átállás biztonságos, jól megvalósítható program, amely szükséges ahhoz – hogy az Európa Unió előirányzásának megfelelően – 2050-re klímasemlegessé válhasson az ország.

A zöldenergia roadshow programjai tetszettek a gyerekeknek

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Arról is beszélt, hogy a látogatókat a regisztrációs sátorban várják elsőként, majd különböző programokon lehet részt venni. Van gyerekeknek szóló közlekedésbiztonsági előadás és pálya, valamint az elektromos gokartot és rollert is ki lehet próbálni. Emellett interaktív akkumulátorfal és VR-kiállítás ugyancsak megtekinthető.

Krenner László, a BYD Electric Bus&Truck Kft. közép-kelet-európai értékesítési vezetője is részt vett a megnyitón, aki elmondta, öröm számukra, hogy részt vehetnek a komáromi roadshown, egy BYD-buszt is hoztak a programra. Rámutatott, jelen pillanatban piacvezetők az elektromos tömegközlekedés terén. Több mint hetven, a komáromi gyárban készült buszuk fut már hazánkban. Nem csupán hazánkban népszerűek a buszaik, Brüsszelben például a reptéren csak BYD-járművek közlekednek.

A városban is fontos az zöldenergia

Az eseményen Vajda Bence alpolgármester is részt vett. Elmondta, az önkormányzat több környezetvédelemmel kapcsolatos projektet valósított meg. Az elmúlt években 11 ezer fát ültettek, a Zöld Város programnak köszönhetően megújult a Jókai liget is. Madárbarát település címet is kiérdemeltek, Virágos Magyarországért díjat vehettek át. Mindemellett több mint 100 millió forintot fordítanak a város zöldfelületeinek karbantartására.