Elindult a Tündérszépek, lehet osztani a szíveket a szépségeknek

Az idei szépségversenyen – ahogy korábban, úgy most is – olvasóink is dönthetnek a továbbjutásról.

Tatabánya szégyenfoltja: tovább omlik az árkádok vakolata

Tatabánya óvárosi városrészében továbbra sem oldódott meg az áldatlan helyzet. Az árkádok mennyezete továbbra is omlik, balesetveszélyes.

63 aknagránátot rejtett a föld

A honvédség tűzszerészei napokig dolgoztak Csép mellett. A katonák több mint 250 kilogrammnyi gránátot találtak egy szántóföldben.

Ötszáz munkahely az állásbörze kínálatában +fotók, videó

Harminc cég, száz különböző pozícióba, mintegy ötszáz állásra keresett jelentkezőket hétfőn Tatán. Az idei első állásbörze kínálatára sokan voltak kíváncsiak.