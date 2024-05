A művész döntően olajfestékkel dolgozik farost lemezre, de grafikákat, tollrajzokat is találunk alkotásai között. Témái csendéletek, portrék.

Papp György (jobbra) életigenlő képei a KERI Galériában

Fotó: Raab Z. / Forrás: 24 Óra

Veér Károly megnyitójában ismertette röviden a művész életútját. Papp György Tatán érettségizett, később Tatabányára került, a megyei napilap munkatársa lett, és a KERI-ben is tanított, ahol később leánya is tanult és jelenleg unkája is.

Győrben él, és kedvenc időtöltésének, a festésnek, rajzolásnak és az utazásnak szenteli idejét. Olajképek farostlemezen, ceruza, és filcrajzok, részletgazdag, már-már szinte túlontúl precíz hangulatképek, gyönyörű lányok, nők, hölgyek, és idős emberek: ez Papp Gyuri világa - mondta Veér Károly.

- Nem tudom, és nem tisztem Papp Gyuri művészetét elhelyezni az előbb említett kiváló festők rangsorában, csak egyet állíthatok biztosan: jó a szemnek, amit csinál, lelket simogatók a képei, ahol az öreg ráncok, a tekeredő kötelek, az áramelosztó doboz, vagy a végtelenül élethű ajtórepedések, a felpattogzott festék árnyalatnyi redői egy irányba mutatnak. Egy olyan esztétikai élményt nyújtanak, mintha DaVinci az Azariah tetoválást viselő Mona Lisa háttereként az MVM dómot festette volna meg, ahol kicsiny bazsarózsa lányok örömtáncot lejtenek az életigenlés jegyében - hangzott el a megnyitón.