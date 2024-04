– Gyorsan kell benne dolgozni. Ez az eszköz képes arra, hogy két percen belül kijusson egy tüzelőállásba, ott nyolc gránátos tűzharcot elvégezzen, majd visszarendezi magát és elhagyja a tüzelőállást. Ez nagyon rövid idő, amin belül a kezelőszemélyzetnek nagyon össze kell dolgoznia, nagyon pontosan és gyorsan kell végezniük a munkájukat – magyarázta Lele Gergő hadnagy.

A szakaszparancsnokok az újoncok kiképzéséről is beszéltek. Szerintük a fizikai felkészítés volt a legnagyobb kihívás a katonáknak. Mint mondták: az elején naponta két katonai testnevelés foglalkozásuk volt, hogy a jelentkezők az alapkiképzés végére elérjék a szükséges fizikai erőnlétet.

A fegyelem és az alakiasság megtanulása is nagy kihívást jelent

Fotó: Flajsz Peter

– Az elején van egy kéthetes alapozóhét. Itt sok olyat feladatot végzünk el, ami a korábbi alapkiképzéseken nem volt. A katonai testnevelésre helyeztük a hangsúlyt. Még a testnevelési egyetemről is jöttek különböző méréseket végezni a katonákon: testzsír, testtömeg, magasság, amikből majd a későbbiekben is rengeteg tapasztalatot tudunk gyűjteni. Például milyen kiképzésre, gyakorlatokra lesz szüksége az embereknek, amivel majd a legjobb teljesítményt tudják elérni – mondta Unzeitig Péter hadnagy, aki elárulta, hogy most már főleg a katonai gyakorlati kiképzés zajlik. A következő hetekben robbantási feladatok és éleslövészet vár az újoncokra.