Javában zajlik a Tündérszépek regionális fordulója, ahol Komárom-Esztergom vármegye szépei Vas és Győr-Moson-Sopron hölgyeivel várják a szívecskéket nap mint nap. Nem késő azonban még csatlakozni hozzájuk: nevezz még ma, akár saját fényképekkel, akár profi portfóliófotózást kérve! Április 19-én a komáromi Borbély Bernadett mutatkozik be országos szépségversenyünkön.

Kattinst a képre és nézd meg Bernadett fotóit, amelyeket profi stúdiókörülmények között készítettünk róla a Tündérszépekhez

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Pénzügyi, statisztikai, biztosítási és adminisztrátori végzettségem van. Olasz nőidivatáru boltban dolgozok. Szeretem a zene világát és szeretek énekelni is. A cicák is kedvesek a szívemnek. A barátaim ösztönöztek a jelentkezésre, és én is ki szeretném próbálni magam ezen a területen – árulta el magáról a bájos komáromi lány.

