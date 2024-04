Tatán dobban a kerékpárutak szíve

A projektnyitón beszédet mondott Popovics György is, aki elmondta, hogy az elmúlt évek alatt Tatán 18 pályázat valósulhat meg, illetve van folyamatban mintegy 7,7 milliárd forint összegből. Ennek része a most épülő kerékpárút is.

– A TOP pályázatokban a vármegyében összesen kilenc darab kerékpárút fejlesztés valósult meg, csaknem 4 milliárd forintos összegből. A projektek pedig tovább folytatódnak. A TOP Plusz kerékpáros fejlesztések keretében 950 millió forintból három szakasz valósulhat meg. Mondhatjuk, hogy a vármegyei kerékpárút hálózatnak Tatán dobban a szíve. Tatán az a cél, hogy összekössük a környező településekről érkező kerékpárutakat – vélekedett a vármegyei közgyűlés elnöke.