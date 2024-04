Kedden kezdődött el a járdafelújítás a piliscsévi Iskola utca páros oldalán, melyre a Magyar Falu Programban nyílt lehetőség. A mostani fejlesztés egy régóta zajló járdafelújítási program újabb szakaszát jelenti, ugyanis az önkormányzat az elmúlt években is folyamatosan dolgozott azon, hogy a járdák minél jobb állapotban legyenek. Korábban a Béke utcai járdák is szilárd burkolatot kaptak, most újabb szakasz vált munkaterületté.

Elkezdődött a járdafelújítás Piliscséven

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A beruházásról Kosztkáné Rokolya Bernadett, a község polgármestere az önkormányzat közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot. Lapunknak elmondta, hogy tavaly nyerték el a pályázatot, összesen 9 millió forintot ítéltek meg számukra, melyet némi önrésszel egészítenek ki.

A meglévő járda burkolata már igencsak elöregedett és töredezett, egyes szakaszok megsüllyedtek, ezért szükségessé vált a felújítása. Az új térkőborítás eredményeként biztonságosabban lehet majd közlekedni, másrészt az utcakép is esztétikusabb lesz. Kosztkáné Rokolya Bernadett a lakosság nevében köszönetet mondott a támogatásért.