Felelős, átlátható gazdálkodás jellemzi a piliscsévi önkormányzatot, melyet a nehéz időszakban is elkerültek a likviditási problémák. A településrendezési terv lezárása mellett a pályázati lehetőségek kiaknázására is nagy figyelmet fordítanak.

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester elmondta, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében zajlik az iskola energetikai korszerűsítése. A szakemberek szigetelték a födémet és külső homlokzatot, kicserélték a nyílászárókat, mozgáskorlátozott személyek számára kültéri rámpát és akadálymentesített illemhelyiséget is létrehoztak. A fő kivitelezési munkálatok a hónap végéig lezárulhatnak.

– A TOP Plusz keretében elnyert 140 millió forintos támogatásból új bölcsődei csoportszobával és kiszolgálóhelyiségekkel bővül a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde. A kivitelezés még idén véget ér, tavasszal új kültéri játékokat telepítenek majd az udvarba. A meglévő bölcsődei kapacitást tizennégy férőhellyel növelhetjük, az új csoportszoba a szükséges engedélyek beszerzését követően várhatóan jövőre, a következő nevelési évben fogadhatja majd a gyermekeket – mondta Kosztkáné Rokolya Bernadett.

Az „Aktívan a Dunamentén – Aktív és ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom megyében” című, TOP Pluszos projektnek a piliscsévi önkormányzat is konzorciumi tagja. A pályázat keretén belül turisztikai információs pontot hoznak létre egy önkormányzati tulajdonú pince átépítésével. Az alsó részen vendéglátóhelyiség is lesz, ahol túracsomagokhoz lehet majd hozzájutni, míg az emeleten kiállítóterem is helyet kap, az épület mögött parkolók, kerékpártároló és kisebb pihenőhely is létesülnek. Jelenleg a tervek engedélyeztetése van folyamatban.

Újra megépül karácsonyfalva

Az önkormányzat mellett a civil szervezetek is igen aktívak, minden korosztályt megszólító, kellően változatos programokkal kedveskednek a lakosoknak. Nagy sikere volt például az egészséghétnek, mely gyereknappal zárult, de a szüreti mulatságot, illetve az egyesületi rendezvényeket is sokan látogatták. Simon Ádám személyében új elnöke lett a Piliscsévi Pincefalu Egyesületnek, a szervezet sikeres pályázat eredményeként többállomásos tematikus sétautat alakíthat ki. A Piliscsévi Sportegyesület vezetésében is változás lesz idén. Tavaly augusztusban lett Simonyi-Molnár Balázs a község új plébánosa, aki hamar beilleszkedett, eredményesen vezeti az egyházközséget. Csapucha Katalin, a művelődési ház igazgatója helytörténeti kiadványt készít a helyi civil szervezetekről, közérdekű témákról, intézmények történetéről. Immár negyedik éve az önkormányzat a civilekkel, intézményi dolgozókkal együtt építi meg a Csévi Karácsonyfalvát a művelődési házban. A látványos ünnepi dekorációnak mindig nagy sikere van, az adventi hétvégék mellett az attrakció idén is vonzza majd a látogatókat.

– Idén a Magyar Falu Programban elnyert támogatás révén egy éven át közművelődési szakembert foglalkoztathattunk és tíz szakkört tarthattunk a művelődési házban. Az év elején önerőből új eszközöket vásároltunk és telepítettünk a Petőfi Sándor utcai játszótérre. Tavasszal új, a tájékozódást megkönnyítő információs táblák kihelyezését tervezzük – tette hozzá.

A domborzati viszonyok miatt vis maior káresemények időnként előfordulnak. A Belügyminisztériumnál sikeresen pályáztak a Petőfi utcai sérült partfal helyreállítására. A munkálatokra mintegy 23 millió forint támogatást kaptak, ehhez tízszázaléknyi önerőt kell hozzátenniük, a kivitelezés mintegy 16 méter hosszú szakaszt érint.

Kosztkáné Rokolya Bernadett köszöni Popovics Györgynek, a vármegyei közgyűlés elnökének, dr. Juhász Jánosnak, a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. ügyvezetőjének és Erős Gábor ország­gyűlési képviselőnek a pályázatoknál nyújtott számtalan segítséget.

Segít és partner a vármegye

