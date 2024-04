Közmunkaprogram keretében Ácsteszér Község Önkormányzata tíz darab nemes, lombos hársfát vásárolt, amelyeket a település közfoglalkoztatottjai segítségével el is ültettek a Kossuth-Széchenyi utca bekötő szakasza mentén. Ezenfelül három darab új fűnyírót is vásároltak, amely most már gazdagítja a gépparkjukat. A bővüléssel minőségibb munkát tudnak majd végezni a közterületek karbantartásakor.