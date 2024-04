Szombaton a közösségépítő faültetésen jelen volt Turi Lajos polgármester is, aki lapunknak elmondta, hogy a korábbi években is eredményesen pályáztak és kétszer harminc darab fát ültethettek el a Településfásítási Programban. Egyébként zöldfejlesztéses projekt keretében és önkéntes munkában is volt már Táton faültetés, ami igazolja, hogy az önkormányzat és a lakóközösség számára is egyaránt fontos a városi környezet zöldítése.

Erős Gábor (balra) a lakosokkal együtt segített a faültetésben Táton.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Most a Táti PARKolók civil csoport szakmai közreműködésével a biciklis pálya mellett, a kertvárosi Bajnai úti ligetnél, illetve az újtelepi Béke térnél többségében magyar kőriseket, de két platánt és egy korai juhart is elültettek. A munkálatokat Szabó Ádám, a Pilisi Parkerdő Zrt. Bajnai Erdészetének műszaki vezetője is koordinálta, a faültetésben Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője is segédkezett.