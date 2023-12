Nagy mérföldkőnek számított a város életében, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében mintegy 386 millió forintból fejlesztették a csapadékvíz-elvezető rendszert. Turi Lajos polgármester elmondta, hogy a májusban átadott beruházás a „Tát Zöld-hálózat Fejlesztési Program II. ütem” című, 500 millió forintos TOP Plusz-os projekt révén válik teljessé.

A Bajnai útnál egy biztonságos gyalogos vasúti átkelőt alakítanak majd ki, ahonnan parkosított területen keresztül új járdán juthatunk majd el az áthelyezett buszmegállóig és a gyalogos-átkelőhelyig.

– Az Őrtorony utcánál több mint 50 facsemetét, cserjéket, évelő növényeket fogunk elültetni, de öntözőrendszert és zöldfelületbe integrált záportározót is ki fogunk alakítani. A parkba új játékelemek, ivókút és utcabútorok is kerülnek. A Mogyorósbányai és a Szent István út találkozásánál fekvő Mária park igazi pihenőhely lesz a helyiek, a kirándulók és a zarándokok számára is, ahol esőbeállót, ivókutat, piknik­asztalt is elhelyeznek majd.

– A dunai kőgát közelében kis fogadótér létesül, többek között asztalokat, székeket, kerékpártárolót és esőbeállót is szeretnénk oda telepíteni. A tervek szerint vendéglátó egység is üzemel majd a helyszínen, ahol akár sült halat is lehet majd kapni – árulta el.

A Bajnai út és a Gorkij fasor közötti ligeterdő őshonos fák révén születik újjá. Sétányt is kialakítanak, mellé relaxációs-gimnasztikai eszközöket is telepítenek majd. A központi téren, a víztorony mellett pedig a sportolók örömére rekortán futópálya jön létre.

Díszpolgári címet is átadnak

Zajlik a kulturális élet is a településen, idén is nagy sikere volt az önkormányzat által szervezet hagyományos Táti Pünkösdi Napoknak, melyen a Táti Német Nemzetiségi Fúvós­zenekar vendégül látta a bajorországi Schrattenbachban működő testvérzenekarát. Több nívós rendezvény is volt a kultúrházban, a hagyományos sváb bál, illetve a Bulhardt Vilmos Emlékhangverseny is nagy népszerűségnek örvendett. Advent első hétvégéjén a Memory Band zenekar lépett fel, az ünnepváró időszak csúcspontja a városi közös karácsonyi ünnepség lesz, melyen a civil csoportok műsorral kedveskednek majd az érdeklődőknek. December 12-én dísz­polgári és Pro Urbe díjakkal fogják kitüntetni azokat, akik az elmúlt évek, évtizedek alatt öregbítették Tát jó hírnevét és aktívan tevékenykedtek a településért. Egyébként az önkormányzatnak a jövőre nézve is vannak további fejlesztési tervei, pályázat útján babamúzeumot létesítenének a kultúrház mögött, de szeretnék fejleszteni az óvodaudvart, tornacsarnokot építenének, bővítenék az iparterületet és összekötnék a belső kerékpárút-hálózatot az EuroVelo 6 kerékpár­úttal.

– Szintén a sportolási lehetőségeket bővítené a táti Fair Play Sportegyesület, mely pályázat útján szeretne úgynevezett triál, vagyis kerékpáros ügyességi pályát létrehozni a teniszpálya mögötti területen. Az önkormányzat is támogatja a projektet – tette hozzá Turi Lajos.

Az önkormányzat LEADER-­pályázat keretében nagy teljesítményű hűtő-fűtő klímaberendezéseket telepít a közeljövőben a táti kultúrház alsó szintjére. Idén saját forrásból parkolókat építettek az óvoda és a bölcsőde mellett, a napokban egy közösségi járdafejlesztés is elkészült. A temetőben a parkosítás mellett a belső úthálózat újabb szakasza kap szilárd burkolatot. 60 millió forint saját forrásból korszerűsítik a közvilágítási rendszert, az újtelepi városrész után a faluban és a kertvárosban is felszerelik a LED-lámpákat.

– Stabil fejlesztési tartalékkal fordulhatunk át a következő esztendőre. Köszönjük Popovics Györgynek, a vármegyei közgyűlés elnökének és Erős Gábor országgyűlési képviselőnek a pályázatokban nyújtott segítséget és támogatást – mondta Turi Lajos.

Segít és partner a vármegye

