− Egy hölgy jött egy úrral, egy kis mentőtáska volt náluk, ők kezdték meg az ellátását. De már kiabáltak is a mentők a távolból, hogy jönnek átvenni. Közben a vasutasok mondták, hogy lezárták a peront, hogy ne érkezhessen vonat az érintett sínre. Én remegtem a sokktól, elfordultam, nem akartam látni. Ahogy rongybabaként gyűrte maga alá a vonat a férfit, meg voltam győződve arról, hogy meghalt - árulta el a vonatgázolás szemtanúja, aki szerint mindenki profin tette a dolgát.

− Mindenki futva érkezett a helyszínre, a mentők is pár perc alatt kiértek, a tűzoltókkal közösen emelték ki a sínek közül a sérültet. Nagyon sokáig dolgoztak, hogy stabilizálják az állapotát. Közben beszélgettem a kalauzzal, aki elárulta, hogy az ő műszakjában még nem történt vonatgázolás, őt is sokkolták a történtek. Nem csodálom, én még most sem tértem magamhoz. Másnap újra vonatra kellett szállnom, de nagyon nehezen mentem végig a peronon, a helyszín mellett. Kellett pár nagy levegőt vennem, mire újra magamhoz tértem. Szerintem azt a képet, ahogy rongybabaként beszippantotta a vonat a férfit, sosem fogom elfelejteni - tette hozzá a tanú, aki önként maradt a helyszínen, hogy kikérdezhessék a rendőrök. Végül egy órával a baleset után indulhatott haza.