A szokásos erdei sétájára indult Horváth Erzsébet kedvenceivel. Luna, a kistermetű ló, és Turcsi, a mangalica-vaddisznó keverék hűen követte gazdáját a fák között. Ahogy minden nap, most is a megszokott útvonalon mentek, így nem volt az állatok számára ismeretlen a terület. Azonban valami történt, ami megriaszthatta Turcsit, mert hirtelen elszaladt és a hívó szóra sem tért vissza. A történet azonban egy évvel ezelőtt kezdődött.

A szelíd vaddisznó hétfő délelőtt szökött meg séta közben

− Szerettünk volna valamilyen állatot Luna mellé, mert mindig megszökött és azt mondták, hogy ha kap társat nem fog elmenni. Így került hozzánk Turcsi, alig három naposan. Az anyja mangalica volt, aki szabadtartásban élt és hát úgy alakult, hogy összeakadt egy vaddisznóval. Abból a szerelemből született meg Turcsi és testvérei. Azonban a koca elpusztult, így a kismalacoknak új otthont kerestek. Turcsit az első hetekben én etettem cumisüvegből, mellettünk nőtt fel, igazi családtag lett − kezdte a történetet Erzsébet, aki időközben egy társat is talált röfögő kedvence mellé, aki első ránézésre inkább apukájára hasonlít.

A vaddisznó nyomravezetőjének jutalom üti a markát.

− Maca, a vietnámi csüngőhasú lett Turcsi társa. Így már hárman éltek együtt a vértesszőlősi telkünkön. Minden nap kijárunk hozzájuk, sokat megyünk sétálni a környező erdőbe. Mindegyikük úgy jön a nyomomba, mint egy kutya, a nevükre is hallgatnak. Eddig sose volt gond, minden hívásomra visszajöttek. Egészen hétfőig − folytatta a vadmalac gazdája, aki szerint valami megijeszthette kedvencét.

Luna és Turcsi rendszeresen sétált gazdájukkal az erdőben

− Mintha egy puffanást hallottam volna, majd patahangokat. A környező őzek kezdtek el szaladni. Turcsi is ekkor iramodott neki, de akkor még nem sejtettem, hogy gond lesz belőle, hiszen eddig sosem ment el messze tőlem. Azonban most nem jött vissza a hívásomra és hamarosan eltűnt a szemem elől. Egész nap jártam az erdőt a családdal, kerestük Turcsit. A helyi vadásztársaságot is felhívtam, hátha az ő vadászuk lőtt, de megnyugtattak, hogy nem volt vadászuk abban az időben a környéken. Illetve mondták, hogy szólni fognak, ha látnak egy szelíd vaddisznót - mondta Erzsébet, aki azóta is minden nap kedvence nyomait kutatja. Illetve a közösségi oldalon kért segítséget a kereséshez.

Turcsi három naposan került a családhoz

− Turcsi nagyon szelíd, de bizalmatlan, a nevére viszont hallgat, illetve a zacskócsörgés hangjára biztos odamegy bárkihez. Sajnos se nyakörvet, sem hámot nem tűrt meg magán, így nincs rajta megkülönböztető jel. Azonban az biztos, hogy nem csatlakozott egy vaddisznó csapathoz sem. Így ha valaki a környéken egy magányos vaddisznót lát az feltehetően Turcsi lesz. Ha pedig a nevére, vagy a zacskócsörgésre még reagál is, akkor mindenképpen hívjon minket telefonon, amit a közösségi oldalunkon kitett posztban megtalál − kérte Turcsi gazdája, aki azt is elárulta, hogy hatalmas meglepetés fogja majd várni a hazatérő malacot.

− Bár Turcsit januárban ivartalanítottuk, Maca már előtte vemhes lett. A hat kismalac pedig Turcsi eltűnésének másnapján született meg. Így a büszke apa nem is tudja, hogy egy igazi népes család fogja itthon várni - tette hozzá Erzsébet. Turcsi utolsó sétájáról videót is készített gazdája, ahol pont az eltűnése előtt filmezte le kedvencét.