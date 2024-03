– A lágy, nagy hullámok romantikus, nőies és nagyon elegáns megjelenést kölcsönöznek. Ideális választás lehet akár mindennapi viselésre, de egy különleges alkalomra is – árulta el a tuti tippet a hajszobrász és azt is, hogy a göndörség szinte minden hajtípusú hölgynek előnyére válhat. Sőt, természetes hatást kölcsönöz – emelte ki. A lányoknak is az lenne a tanács, hogy kiengedve, kissé hullámos hajjal érkezzenek a fotózásra, és ami még nagyon feldobhatja a frizurájukat az egy kis sejtelmes melír. Végszóként azt is elárulta, hogy a loknik könnyen kezelhetőek. Akár egy gyors mozdulattal több különböző frizura is elkészíthető: legyen az konty, fonás vagy copf. – Egy kis praktikával, mondjuk csattal vagy hajgumival több stílus is bemutatható – zárta szavait.

A fotózáson hollywoodi sztár vonásait is felfedeztük az egyik komáromi szépség Mila Kunisra hasonlít, azonban, ha a tatabányai szakember tanácsait megfogadjuk, könnyen megtalálhatjuk Miley Cyrus vagy Tina Turner hasonmását is, persze csak a hajkorona erejéig. A Tündérszépek álmot teljesít, ami egyet jelent azzal is, hogy tárt karokkal várhatja a lányokat a szépségipar, vagy ugródeszkát jelenthet egy későbbi modell karrier kapcsán is.

Tündérszépek: jelentkezz még most, mielőtt betelnek a helyek!

A Tündérszépek szépségversenyre saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Komárom-Esztergom vármegye szépségei Vas, valamint Győr-Moson-Sopron hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!