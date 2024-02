Folyamatosan érkeznek a jelentkezések, mi pedig hamarosan értesítjük is az első fordulóba elsőként jelentkezett hölgyeket. A szépségverseny a regionális fordulóval kezdődik. Ide maximum ötvenen juthatnak be a szakmai zsűri döntése nyomán, így nem érdemes halogatni a jelentkezést. A korábbi évekhez képest több újdonságot is bevezettek. Idén 18–35 év közötti szépségek nevezhetnek az országos megméretésre.

A dicsőség mellett, hogy ők képviselhetik szűkebb hazájukat a fináléban, értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket. Fontos tudni, hogy saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Komárom-Esztergom szépségei Fejér, valamint Veszprém vármegye hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. Az első, regionális fordulóból három lány jut tovább az őszi, országos döntőbe. A mezőny legmagasabb értékelését kapó, de az ítészek által nem kiválasztott versenyző közönségkedvencként még egy szavazáson megméretheti magát a másik hat régió „szívkirálynőivel”. A központi közönségszavazás nyertese is bejut a 22 bájos teremtés közé a fináléba.

Végeredményében, a Tündérszépek több mint szépségverseny: lehetőség, hogy újabb ajtók nyíljanak meg a hölgyek előtt, akár a szépség­iparban, akár a médiában, de ha valaki csak az önbizalmát szeretné építeni, arra is kiváló választás a viadal.