32 éve tartanak megemlékezést az Esztergom közeli Szamárhegynél, az ott történt második világháborús harcokban elesett magyar honvédek sírjánál. Az első ilyen alkalom 1992 március 21-én, pontosan azon a napon volt, amikor a tragikus események történtek 1945-ben. Akkor a Hosszú-hegy pilismaróti hegygerincről a szovjet csapatok keleti irányból megtámadták Esztergomot, ahogy a Vaskapu-hegy és Dobogókő irányából is.

A második világháború során elesett 100 hősi halott katonára emlékeztek

Fotó: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra

Az egykori harcok helyszínén ma is láthatók nyomokban a háborús lövészárkok és katonai védművek, ezen a helyen halt hősi halt közel száz magyar honvéd. A katonai emlékhelyen való tisztelgés a Bánhidy László elnök vezetésével működő Esztergomi Kulturális Egyesület (EKE) kezdeményezésére indult el pár évtizede, majd tőlük vette át a stafétát az Esztergom Barátainak Egyesülete (EBE) a 90-es évek első felében, mely szervezet, ahogy idén is, rendezte ezt az eseményt. Az ünnepségen többek között részt vett Erős Gábor országgyűlési képviselő, Négyesi Lajos alezredes, a hadtudomány PhD doktora, Horváth István nyugalmazott múzeumigazgató, Bánhidy László nyugalmazott tanár, a volt EKE elnöke, illetve jelen volt a Dobó gimnáziumból egy csoport diák is.

A köszöntő beszédet Koditek Pál helytörténész, az EBE elnöke mondta, aki a portálunkat arról is tájékoztatta, hogy ez a katonai emlékhely már a katonai hagyományőrző szervezetek túráin, mint állomás szerepel. Az elnök hozzátette: tavaly a Belügyminisztérium hadsírgondozó szakemberei is jártak ezen az esztergomi helyszínen, hogy ezeket az említett katonai fedezékeket, lövészárkokat feltárják, átvizsgálják később, hogy nemzeti, katonai emlékhellyé nyilvánítsák. Ezt jövőre, a tragédia 80. évfordulóján a tervek szerint megvalósítják.