Tatán immár hagyomány, hogy március 14-én a várossal kapcsolatban levő, Tata mindennapjairól beszámoló médiumok képviselőit vendégül látja az önkormányzat a sajtónap alkalmából. Az eseményt idén is Michl József, Tata polgármestere nyitotta meg köszöntőjével. Beszédében minden egyes médiumnak megköszönte Tatáért tett munkáját. Többször is kiemelte a megyei lapot, a 24 Óra-t és annak online testvérét, a Kemma.hu-t, ami napi szinten tudósit a Tatát érintő főbb kérdésekről, eseményekről.

A sajtónapi ünnepségen a lap új főszerkesztője Pásztor Zoltánt (balra) külön köszöntötte a polgármester, Michl József (jobbra)

Fotó: Domonkos Attila / Forrás: Tata Város

Illetve külön köszöntötte a lap új főszerkesztőjét, Pásztor Zoltánt, aki először vett részt az ünnepségen.

Sajtónapon kötetlenül beszélgethetnek egymással

A város vezetője arra kérte az ünnepségen megjelent médiumokat, hogy a jövőben is segítsék munkájukat. Erre pedig ötletet is adott: a Magyary terv 3.0 elkészült vitairatából mindenkinek hozott egy példányt és arra kérte őket, hogy tanulmányozzák át, és mondják el róla a véleményüket. A köszöntő után, a finom leves elfogyasztása közben szerkesztőségünk asztalához is leült a polgármester, hogy a főszerkesztőnek személyesen megmutassa Tata jövőbeni nagy terveit.