A szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Komárom-Európa Futó Egyesület jóvoltából először szervezték meg a nyuladalmi örömfutás nevű eseményt. A program célja az volt, hogy minél több embert megmozgassanak a húsvéti időszakban.

A nyuladalmi örömfutás kicsiket és nagyokat is megmozgatott

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A célt pedig sikerült is elérni, hiszen mintegy százan sétálták, vagy futották körbe a Kórház-tavat, élvezve a csodás környezetet és a természet közelségét. A sportesemény ovis futással indult, majd a nagyobbak is rajthoz álltak. A célba érkezők nyuladalmi csokit kaptak, illetve frissítővel is kínálták őket a szervezők. A futás után a szőnyi művelődési házban folytatódott a program, ahol második alkalommal várta húsvéti nyuladalom a családokat.