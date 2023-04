A kisgyerekek nyuszis arcfestést is kérhettek, de a húsvéti fajátékpark is nagy sikert aratott. Az ügyességi játékokkal gyermekek és szülők együtt játszottak. Sorra készültek a képek a vicces fotófalnál is. Kézműves vásárral is várták az érkezőket a művelődési házban, helyi és környékbeli termelők hozták el magukkal portékáikat: egyebek mellett ékszereket, húsvéti tojásokat, babákat, mézet lehetett beszerezni a program során. Az udvari tojáskeresés helyett a kicsik kis kosárból vehették át a csokitojásokat. Az udvaron található állatsimogatóban két nyuszi és egy bárány várta a családokat.