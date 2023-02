A családi játszóház ötlete ahhoz a néphagyományhoz kötődik, miszerint február 2-án a medve kibújik barlangjából, hogy megnézze az árnyékát. Ha tiszta, derült az idő, és a mackó találkozik az árnyékával, megijed tőle, és visszamegy aludni, mert tudja, hogy még sokáig fog tartani a tél.

Zsédenyiné Horváth Krisztina portálunknak elmondta, az esemény hagyományőrző jellegű, hiszen korábban is voltak ehhez hasonló programok minden évben a szőnyi kultúrházban. Idén azonban szerettettek volna változtatni, most nem iskolákat, óvodákat invitáltak meg a programra, szülőkkel, nagyszülőkkel érkeztek a gyerekek a foglalkozásra. Kimondottan a családokat szólították meg annak érdekében, hogy minél többen jöjjenek be a művelődési ház falai közé.

A maci délután során az újrahasznosítás fontosságára is felhívták a figyelmet a kézműves foglalkozások alkalmával, például WC-papír gurigából készítettek mindenféle macikat, illetve álarcokat is, kicsit már a következő ünnepre, a farsangra hangolódva. Ügyességi, kreativitást, gondolkodást igénylő feladatokat is megoldhattak a kisgyermekek, valamint arcfestés is várta az érkezőket. Zsédenyiné Horváth Krisztina arról is beszélt, szeretnék a jövőben is minél jobban bevonni nem csupán az intézményeket, hanem a családokat is a művelődési házuk életébe. Nem csak Szőnyből, egész Komáromból várták az érdeklődőket, Koppánymonostortól egészen Molajig.