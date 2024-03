Március 5-én a hozzátartozókat várták a Petőfi iskolába. A délelőtti nagyszünetben gyönyörűen megterített asztalokon mutatták be azokat az ételfajtákat, amelyeket tízóraira és uzsonnára készít a tanulóknak az iskola konyhája. A kóstoló megkezdése előtt az intézmény megbízott vezetője, Sinkoviczné Varga Márta köszöntötte a nyílt napon megjelent hozzátartozókat, megköszönve, hogy ilyen szép számban részt vettek a két tanórán.

Kóstolóval egybekötött nyílt nap a kisbéri Petőfiben

Fotó: facebook/Kisbéri Polgármesteri Hivatal

Ezt követően a konyhát fenntartó önkormányzat és képviselő-testület nevében Sinkovicz Zoltán polgármester üdvözölte a megjelenteket. Kiemelte:

a mai világunkban az egészséges életmódnak egyre nagyobb a jelentősége és azon belül is az egészséges táplálkozásnak

Az egészséges táplálkozás már gyermekkorban kezdődik, és amely táplálkozást gyermekkorban megszoknak a gyerekek, azokat az ételeket fogják fogyasztani a későbbi életük folyamán is. Hozzátette, hogy éppen ezért nagyon fontos, és erre törekszenek folyamatosan az önkormányzat és a konyha dolgozói is, hogy a gyerekek asztalára egészséges, vitamindús, a szükséges kalóriát tartalmazó ételek kerüljenek.

A polgármester köszönetét fejezte ki a konyha beszállítóinak, hogy biztosítják ezeknek a feltételeknek megfelelő mindig friss alapanyagokat, és külön megköszönte a konyha összes dolgozójának, kiemelve Elekes Tamásnét, a konyha vezetőjét és a mostani kóstoló ötletgazdáját.

Elekes Tamásné is köszöntötte a hozzátartozókat, megköszönve az intézmény vezetésének és az önkormányzatnak, hogy lehetővé tették azt, hogy megtartsák a kóstolót. Ezzel szeretnék megmutatni a szülőknek és a nagyszülőknek, hogy gyermekeik, unokáik milyen ételeket kapnak. A konyha mindig arra törekszik minden nap, hogy az ételekben meglegyen a gyermekeknek a megfelelő vitamin, a fehérje, az állati fehérje és a tejtermék, amelyeket kötelezően biztosítaniuk kell. A mostani kóstolón az összes ételfajta körülbelül nyolcvan százalékát, a hideg ételeket kóstolhatták meg a vendégek, de elképzelhetőnek tartotta a konyha vezetője, hogy egy legközelebbi alkalommal a meleg ételekből is rendeznek kóstolót.

Egyéb program a nyílt nap után

Március első hetében a kisbéri Petőfi is csatlakozott a „Pénz7” programsorozathoz. Ennek keretében, az 5. és a 6. évfolyamos tanulók Pénzügyi életleckék címmel rendhagyó tanórákon vettek részt. A programsorozat célja az volt, hogy a fiatalok tudatosabban kezeljék pénzügyeiket, megbízható forrásból származó, a hétköznapi életben is hasznosítható ismeretekhez jussanak a gazdaság és a pénzvilág működéséről. Az idei évben a hitelek témája is fókuszba került. A pénzügyi tanórákat Grófné Fábián Gyöngyi és Klupács-Szabó Erzsébet tartották.