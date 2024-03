Crespo Rodrigo a jubileumi fesztivál kapcsán korában hangsúlyozta: büszkeséggel tölti el, hogy a MOST FESZT létrehozása és a kezdeti szárnypróbálgatások után, hogyan jutott el egy olyan seregszemle életben tartásáig, mely a színházi szcéna két fantasztikusan izgalmas területére, a független, a vidéki és a határon túli monodrámára és a stúdió előadásokra fókuszál. Hozzátette: a résztvevők visszajelzéseiből egyértelmű, hogy presztízst jelent a MOST FESZT-en megjelenni, versenybe kerülni. A MOST FESZT örömfesztivál! Mindenkinek, aki érintett benne.

Március 20-a és 24-e között 5 monodráma és 5 stúdiószínházi előadást, valamint egy versenyen kívüli előadást láthatnak az érdeklődők a Jászai Mari Színház Kamaraszínházában, nézőtéri büféjében és nagyszínpadára épített nézőterén. A stúdiószínházi előadások között a (Kreón) Antigoné (Tér 12 Kulturális), a Férfi és Nő 4X (Összpróba Alapítvány), a Jókedvvel, bőséggel (RÉV Színház), a Dehogy van jól (Neptun Brigád, Füge Produkció) és a Kutyabaj (Weöres Sándor Színház, Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület), a monodrámák között az Ady és Adél - Lázálmok az életünkből (Spectrum Színház), az A Monarchia utolsó hóhéra voltam (Pécsi Nemzeti Színház), a Szabad-ötletek jegyzéke (Ülj Közelebb Produkció), az ÖNARCKÉP BÁBBAL (A produkció a BBTE Magyar Színházi Intézet keretén belül készült, a Cimborák Bábszínház előadása), és a Született: Wágner Emese (MaNNa Produkció, Szentendrei Teátrum, Füge Produkció), versenyen kívüli előadásként pedig az EL! Karádyáda (Orlai Produkciós Iroda) című előadást láthatják a nézők.

A fesztivál a korábbi évek hagyományait folytatva az ITT ÉS MOST KÓSTOLÓ elnevezésű gasztronómia programmal is kiegészül, az előadások után pedig az ITT ÉS MOST KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ keretében beszélgethetnek az érdeklődők az előadásokat létrehozó színészekkel, rendezőkkel. Két ITT ÉS MOST KIÁLLÍTÁS-ok is várja a fesztivál résztvevőit: az előcsarnokban a MOST FESZT 10 évének előadásfotóiból és hangulatképeiből láthatnak digitális válogatást a nézők, a kiállítótérben pedig az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézettel együttműködésben nyílik a fesztivál témájához kapcsolódó tárlat. Az „Egyedül a pódiumon” című kiállítás keretében az érdeklődők válogatást láthatnak az elmúlt 40 év kiemelkedő művészeinek önálló estjein és monodráma előadásain készült fotókból. A fesztivál szervezői a jubileumra készített kiadvánnyal tisztelegnek a MOST FESZT-en eddig fellépet alkotók és előadások előtt.

A fesztivál hagyományait követve a MOST FESZT 2024 során a meghívott versenyelőadások zsűri előtt mérethetik meg magukat. A háromtagú zsűriben Dohy Balázs, rendező, dramaturg, Molnár Zsófia, szerkesztő, kritikus, műfordító és Zsurzs Kati, színésznő foglalnak helyet. A közönségzsűri tagjait – szintén a korábbi évek hagyományát folytatva – a szervezők a fesztivál 10 előadásos bérletét megvásárló nézők közül sorsolják ki.