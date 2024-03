Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere a csütörtökön tartott sajtótájékoztatón felidézte az 1849. április 26-i eseményeket, amikor a magyar honvédek szétzúzták az osztrák császári sereg ostromgyűrűjét. A dicső ütközet tiszteletére 1992 óta e jeles dátum a város ünnepnapja, a Komáromi Napok programsorozatának kezdete.

Az idén is lesz Komáromi Napok. Keszegh Béla és dr. Molnár Attila a sajtótájékoztatón

A komarom.hu beszámoló szerint idén is fergeteges koncertekkel, családi és szabadidős programokkal, sport- és kulturális rendezvényekkel várják az érdeklődőket Komáromba. A programsorozat hagyományosan a két város közös ünnepi testületi ülésével kezdődik. Tavaly a Csillagerőd adott otthont a rendezvénynek, idén, április 26-án, az észak-komáromi Tiszti Pavilon lesz a házigazda. Itt adják át a kitüntetéseket, a Pro Urbe-díjat, a díszpolgári címet és a polgármesteri elismeréseket.

Molnár Attila hozzátette: a Komáromi Napok mára már meghatározó rendezvénnyé nőtte ki magát, amely a példamutatásról, a barátságról, a szeretetről, de leginkább az összetartozásról szól.

Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármestere az újdonságok között említette azt, hogy az idei programsorozat keretében bemutatják az erődben az új turisztikai központot, ahol hajógyártásról szóló kiállítást is láthatnak majd az érdeklődők.

Komáromi Napok, Erődfeszt: jön a Republic és az R-GO is

A Komáromi Napok idején rengeteg zenei produkció lesz a Duna mindkét partján. Az északi városrészben fellép például a Neoton Família, délen, a Jókai ligetben koncertezik a Republic, a P. Mobil és a Beatrice is. A Monostori Erődben az Erődfeszt idén május 3-án kezdődik és május 5-én fejeződik be. A közönség mások mellett láthatja és hallhatja majd Charlie-t, Dzsúdlót és az R-GO együttest, a Kowalsky meg a Vega, illetve a Tankcsapda zenekart is.

Zenés programok a Jókai ligetben

Április 26. péntek

- 17.00: Komárom Város Egressy Fúvószenekara

- 18.00: Dolly

- 19.00: Caramel

- 21.00: Ocho Macho

- 23.00: Szuperbuli DJ. Bólival

Április 27. szombat

- 15.00: Rolling Stones tribute zenekar

- 17.00: Abba sisters

- 18.00: Margaret Island

- 20.00: Republic

- 22.30: Rico és Miss Mood

- 23.00: Django

Április 28. vasárnap

- 11.00: Mystery gang

- 15.00: Herczog Ricsi

- 16.00: Peter Sramek

- 17.00: Beatles tribute zenekar

- 19.00: Road

- 21.00: P.Mobil

Április 30. kedd

- 10.00: Szélforgó Gyerekzenekar koncertje

- 17.00: Queen tribute zenekar

- 19.00: Beatrice

- 21.00: Kunu Márió

Május 1. szerda

- 11.00: Miénk a színpad - Garabonciás Táncegyüttes

- 13.00: Joulnce duo

- 15.00: Szulák Andrea

- 16.00: Hungária tribute zenekar

- 18.00: Hevesi Tamás

- 20.00: Elektron Band

Az Erődfeszt programjai a Monostori erődben:

Május 3. péntek

- 19.00: Charlie

- 22.00: Dj Dominique

- 23.00: Pogány induló

- 01.00: Dj Revolution

Május 4. szombat

- 17.00: Blahalouisiana

- 19.00: R-Go

- 21.00: Kowalsky meg a Vega

- 22.00: Dj. White Boy

- 23.00: BSW

- 01.00: Dj. Regán Lili

Május 5. vasárnap

- 17.00: New Level Empire

- 19.00: Dzsúdló

- 21.00: Tankcsapda

Több zenekar tavaly is járt Komáromban. Az R-GO zenekarral a Komáromi Városi Televízió is interjút készített. A videót itt tekinthetik meg olvasóink: