– Visszatérő elemei a daloknak a nagyvárosok is, említhetném itt Monte Carlót, vagy éppen Párizst. Volt már ezeken a helyeken?

– A Monte Carlo című dalunk akkoriban született, amikor a cannes-i MIDEM-re mentünk. Ez egy nagy nemzetközi zenei fesztivál volt, ahová a Hungaroton akkor az egész magyar szakmát kivitte egy koncert erejéig. Az Omega, a Fonográf, Koncz Zsuzsa, mindenki ott volt. Fantasztikus élményt jelentett ez 1979-ben. Monte Carlóban is voltunk, akkor ihlette ezt a dalt a gyönyörű város, ezt követően született meg a Szerencsejáték című lemezünk. A szerencsejátékot én is kipróbáltam, de nem tetszett. Nem voltam benne sikeres, és féltettem a pénzem, azonnal rájöttem, hogy ez nem nekem való. Párizsban is jártam, a Place Pigalle téren is. A rajongók sosem értették, mit éneklek a Párizsi lány című dalomban. Mint azt mondták: „tudod Éva, az a számod, amikor azt énekled, üres a plasztikám!”. A mai napig egy kicsit hadilábon állnak ezzel a sorral.

Az 1979-es MIDEM-fesztivál hozta meg számukra az áttörést

1965-ben Pásztor László és Galácz Lajos beatzenekart alapított, a Neotont. Balázs Fecó billentyűssel kiegészülve 1968-ban második helyet szereztek az Országos Ki mit tud? vetélkedőn a Nekem eddig Bach volt mindenem című dallal.

1972-ben Jakab György (billentyű) és Tiboldy János (basszusgitár) csatlakozott Pásztorhoz, Galáczhoz és a Debrecenit még korábban felváltó Ambrus Zoltánhoz. Az 1972-es Ki mit tud?-on a Kócbabák csatlakoztak hozzájuk. Ebben az időben figyelt fel a zenekarra Erdős Péter, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat igazgatója. Az ő vezényletével alakult meg a Neoton Família 1977-ben.

1979 fordulópont volt a Neoton Família történetében. A cannes-i MIDEM-fesztiválon ők kísérték a magyar popzenét képviselő szólistákat, és ezáltal ők is eljátszhattak pár saját dalt. Végvári Ádám 1980 óta tagja a zenekarnak.

– A közönség mindig nagyon várja a Nyár van című dalt…

– A Nyár van ott van minden koncerten, mindig a legütősebb helyen. Azon dalok egyike, ami kihagyhatatlan. Ezúttal is rengeteg régi slágert hoztunk magunkkal. Emellett a Miért nem hiszed szintén régi dalunk, csak kevésbé ismert.

– Melyik az ön kedvenc Neoton dala?

– A Nyár van. Nagyon szeretem. Most nagy fordulóponthoz érkeztem, mert életműkoncertem lesz január 6-án az Arénában. Ilyenkor nagyon sok dalt hallgatok meg, hogy el tudjam dönteni, milyen legyen a műsor összetétele. Természetesen csak a legkedvesebbeket választom ki, de lesznek olyan dalok is, amiket nem nagyon ismer a közönség, csak a legelszántabbak. Rengeteg népszerű szám lesz, a Neoton is benne lesz, ott lesznek a fiúk, lányok is vele.

A Nyár van mellett a kedvenceim közé tartozik a 220 felett, a Holnap hajnalig, az Egyszer megértelek. Megemlíteném még a Sűrű a dzsungel című dalt is, szerintem ember nem hallotta még, de nagyon megható dal, a rendszerváltás körül született.

Közel áll a szívemhez a Nincs semmi baj, „köszönjük, megvagyunk, csak a kabátunk kicsit kopottabb, mint régen”. Jók ezek a szövegek, szeretem őket énekelni.

– Említette az életműkoncertet. Hogy áll a szervezés? Csak a Neoton lép majd fel vendég­előadóként?

– Már jól benne vagyunk a szervezésben. Komáromban először jelentettük be a koncertet. Az életműkoncerten lesz egy külön zenekarom, akiket úgy válogattam össze. Nem akartam, hogy a mieink kísérjenek, mert ők nagyon speciális vendégek lesznek. Jön Szulák Andrea, illetve Náray Erika is. A többit nem azért nem árulom el, mert titok, hanem azért, mert még függőben vannak.