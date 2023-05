A Monostori erőd nem csupán a koncerteknek köszönhetően ismerős a zenekarnak. Itt forgatták le ugyanis Köszönet doktor című daluk klipjét, ami 2009-ben jelent meg. Lukács nem teljesen emlékezett, miért erre a helyszínre esett a választás, mint mondta, a forgatások helyszínét a stáb határozza meg, akikkel dolgoznak. Ők ezt a helyet találták, az erőd egy másik szárnyát, a frontember pedig úgy gondolja, jól választottak.

– Azért az erődöt választották helyszínnek, mert volt itt egy filmforgatás, és a forgatási helyszín kellékeit használtuk, ezért szervezte ide a rendező – idézte fel Fejes Tamás. – Egy-két kellékre szükség volt, ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez alapon jöttünk. Költséghatékonyabb volt így. Sok statisztával dolgoztunk együtt, a forgatás érdekes volt, élveztük a munkát, nagyon jó emlék.

Lukács László vérbeli Loki-szurkoló, így arról is érdeklődtünk, szerinte felér-e a dobogóra a csapata, ami nagyon jó szezont fut a bajnokságban, a korábbi évekkel ellentétben.

– Nem tudom, összejön-e, de az biztos – ha már a sportról és a Lokiról beszélünk – hogy a szezon elején senki nem gondolta, hogy az idény végéhez közeledve ilyen jó helyen lesz a Debrecen – hangoztatta. – Ennek egy debreceni drukker mindenképpen örül, ezzel én magam is így vagyok. Csak szurkolni tudok annak, hogy összejöjjön a bronzérem.

Az Auróra előzenekaraként léptek fel először

A Tankcsapdát 1989 februárjában alapította Debrecenben Lukács László gitáros/énekes, Buzsik György dobos és Tóth Laboncz Attila „Labi” basszusgitáros. A zenekar kezdeti punk-rock stílusába fokozatosan vegyült bele a hard rock/heavy metal hangzás, amellyel egyre szélesebb közönségréteget sikerült megszólítaniuk. Az első szárnypróbálgatások után hivatalosan 1989. október 14-én alakult meg az együttes, ezen a napon léptek fel először ezen a néven az Auróra előzenekaraként Debrecenben. Első demófelvételeiket már 1989 decemberében elkészítették Baj van!! címmel.

2000-ben lépett be a zenekarba Fejes Tamás dobos. 2012-ben távozott az akkori gitáros Molnár Levente „Cseresznye”. Utódja Sidlovics Gábor „Sidi” lett, a Zanzibar és Mafia zenekarok korábbi tagja. Az új taggal kibővült Tankcsapda azonnal megkezdte az új stúdióalbum munkálatait.

A Tankcsapda arról is beszámolt, rengeteg fellépés vár rájuk az elkövetkezendő időszakban. Sidi azt mondta, a legtöbb fesztiválon ott lesznek, rengeteg szabadtéri koncertjük lesz. Nemsokára videoklipet is forgatnak. Tavaly két új dalt is készítettek: Carpe Diem, illetve Ez a nap (Az a nap) címmel. Mint mondták, ez utóbbi dal is húzós, tankcsapdás, szövegcentrikus, darálós nóta lesz, ehhez készül majd a klip is, ami nyár elején jelenik meg. Így aztán a nyár további koncertjein is felcsendül majd a szokásos slágerek mellett. Sidi szerint pedig addigra talán a nyaksérülése is helyrejön.

– Napi ötször csinálom a gyógytornát. Most a fejrázás egy kicsit háttérbe szorul, de szerintem nyár közepétől újra rázni fogom a fejemet!