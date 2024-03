Háromnapos hosszú hétvége áll előttünk a nemzeti ünneppel kezdődően. No de mihez is kezdjünk? Ehhez adunk most segítséget.

Mihez kezdjünk az előttünk álló három napban? Bakancslistás helyeket, programokat ajánlunk, hogy tartalmas és ne csak hosszú legyen a hosszú hétvége.

Forrás: Kemma.hu

Bakancslistás helyek

Március a barlangok hónapja. Keressünk hát fel barlangokat, túrázzunk egy kicsit vagy nagyot! Tatabánya kihagyhatatlan látnivalója a Turul-emlékmű – Közép-Európa legnagyobb madárszobra – és néhány száz méterre attól a Szelim-barlang.

Több legenda, érdekes történet fűződik a Szelim-lyuknak is nevezett helyhez. Állítólag a tatár támadások idején itt keresett menedéket a környező falvak lakossága. Egy másik legenda szerint a török uralom idején hét falu lakossága menekült ide, de I. Szelim szultán felfedezte és felgyújtatta a rejtekhelyet. Azt is mesélik, hogy itt rejtette el Szelim szultán a kincseit, és azokat egy mérges leheletű sárkány őrzi. Tény, hogy a Szelim-lyuk mélyén, a barlang kutatása közben Kessler Hubert nagy mennyiségű szén-dioxidot talált. Ez lett volna a sárkány mérges lehelete?