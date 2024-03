Megtartotta márciusi testületi ülését Tata önkormányzata. A napirendi pontokban több, érdeklődésre számottevő téma is volt, amiről a Kemma.hu is beszámol a következő napokban. Azonban most az ülés végén elhangzott, sok tatait érintő képviselői kérdésről számolunk be. Ez pedig nem más, mint az épülő új körforgalom miatti dugók és azoknak lehetséges megoldásai. Michl József, Tata polgármestere a testületi végén a Kemma.hu-nak elmondta, hogy ő is tapasztalja a csúcsidőben kialakuló dugót, hiszen maga is az érintett útszakaszon jár.

A tatai testületi ülésen az épülő körforgalom miatti dugók témája is szóba került.

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

Az új körforgalom miatti dugókban a lámpák sem segíthetnek

Az önkormányzat is kereste már a közlekedés megkönnyítésének lehetőségeit, ezért egyeztetett a közúttal is.

– Természetesen a közúttal is tárgyaltunk arról, hogy a Május 1. úton hogyan lehet gyorsítani az áthaladást. Vagyis a lámpákat hogyan lehetne úgy állítani, hogy még gyorsabb legyen az áthaladás. Azt a választ kaptam a közúttól, hogy ez komoly programozási feladat lenne. Nincs akadálya, hogy ezt a város megrendelje, azonban ennek a költsége is minket terhelne. A másik felvetés pedig az volt, hogy a körforgalom és az Oroszlányi utca közötti lámpát állítsák át állandóan villogóra. Azonban ekkor valamilyen biztonsági szakember, rendőr felügyelete lenne szükséges, ami plusz pénzforrást igényelne – magyarázta a város vezetője, aki türelemre kérte a tataiakat.