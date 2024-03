Vajda Klaudia nemrégiben bejelentést kapott, hogy egy idős néni kertjében megjelent egy rossz állapotú macska. Képeket is kapott az állatról, az ácsi cicamentő pedig azonnal elindult az állatért. Klaudia nem egy macskamentésen van túl, de a látvány sokkolta őt. A cica csontsovány volt, szőre pedig foltokban hiányzott. Nem kímélték az élősködők sem, a bal füle félig hiányzott, a másik füle tele volt sebbel és náthás is volt.

Az ácsi cicamentő új védence sorsa ellenére is bízik az emberekben

Fotó: Vajda Klaudia / Forrás: Facebook

Mindezek ellenére az állatról kiderült, rendkívül kedves és bújós cica, Klaudiától a Fanta nevet kapta. A macskamentő nemrégiben karanténhelyiséget is berendezett, itt helyezte el Fantát. Az állatorvosnál azonban újabb kellemetlen meglepetések derültek ki a cicáról.

Az ácsi cicamentő új védence az állatorvosnál is mindenkit levett a lábáról

Az állatorvos is megerősítette, hogy a cica tíz év fölötti, mindössze 1-2 foga maradt, de azok is rossz állapotban vannak. Ráadásként arra is fény derült, hogy két légpuskalövedék is van a macskában, az egyik a lábánál, a másik pedig a hasában. Hiába a sok gyötrelem, a cica még az állatorvosnál is mindenkit levett a lábáról, minden vizsgálatot barátságosan tűrt, az ultrahangot pedig kimondottan élvezte is. Örömre adott okot azonban az a tény, hogy macskaleukózisra és a macskák immunhiányos betegségére is negatív tesztet produkált Fanta. A cica hosszú hatású antibiotikum injekciót is kapott, valamint minőségi tápot, bolha elleni cseppet, féreghajtót. Az állatorvosi látogatás után fürdésen is átesett, és immunerősítőt is kapott, hogy mielőbb gyógyulásnak induljon.

Oreo életét is megmentette az ácsi cicamentő Januárban egy fekete kandúrt mentett meg az ácsi cicamentő. A később Oreónak keresztelt cicát Koppánymonostoron ütötték el, innen kértek neki segítséget. A cica állkapcsa eltört, a fogai kitörtek, a szeme pedig kiugrott a helyéről. Kétséges volt, hogy Oreo túléli-e az esetet, de az állat élni akart, Klaudia pedig mindent megadott neki a gyógyuláshoz, a cica operáción is átesett. Oreo egyik szeme odalett a baleset miatt, de azóta teljesen jól van. Egyelőre csak Klaudiát fogadta el, mindenki mással meglehetősen morcos.

Vajda Klaudia arról is írt, ezek az esetek nagyon megviselik lelkileg, hiszen rossz belegondolni, hogy egy több mint tízéves macska mit élhetett át az utcán. Az állat ugyanis minden bizonnyal, sokat éhezett, fázott és bántalmazták is, mégis bízik az emberekben.

Lapunknak Klaudia azt is elmondta, a cica már sokkal jobban van. Jó az étvágya, folyton bújik és dorombol, rendkívül hálás megmentőjének. A náthája a gyógyszereknek köszönhetően el is múlt.

– Fanta öreg cica, aki rengeteget szenvedett az utcán, de már jó helyen van – mondta az ácsi cicamentő. – Remélem lesz még jó pár éve, amit biztonságban, boldogságban tölthet!