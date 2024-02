Vajda Klaudia portálunknak elmondta, januárt 15-én hívta fel egy arra lakó, kutyasétáltató hölgy azzal, hogy egy elütött macskát talált Koppánymonostoron. A macska rengeteg vért vesztett, de valahogy elvonszolta magát az út széléig. Klaudia egy ismerőse, aki korábban már fogadott örökbe tőle cicát, a helyszínre sietett, betakarta a macskát, és megvárta a nagy hidegben, hogy a rexes állatvédők megérkezzenek.

Az állat nagyon rossz állapotban volt, de Klaudia egy jó barátnője eljuttatta Győrbe, az állatorvosi ügyeletre. Megröntgenezték, amelynek köszönhetően kiderült, a cica állkapcsa eltört, a fogai kitörtek, a szeme pedig kiugrott a helyéről. Az orvosi vizsgálatot követően a cica Klaudiához került, aki Oreónak nevezte el a szerencsétlenül járt állatot.

Csodával határos módon az állat túlélte az éjszakát, majd egy másik győri rendelőbe is elvitték, akik a szükséges műtéteket is el tudták végezni. A macska két hetet töltött itt, szondán keresztül táplálták, mert a száját kímélni kellett, és kicsit erősödött is a műtétig. Klaudia a cica plüss méhecskéjét is bevitte az állatorvoshoz, hogy az állat nyugodtabban pihenhessen. A beavatkozás után újra Klaudiához került, ahol továbbra is szondával etették, ebben pedig az ácsi állatorvosi rendelő asszisztense is segített.

A macska eleinte elég harcias volt, de Klaudiát már elfogadta

Fotó: Vajda Klaudia / Forrás: Facebook

– Hatalmas összefogás segítette őt a gyógyulásban – mondta Klaudia. – Arra kértem a követőimet, hogy segítsenek, hiszen pelenkát és speciális eledeleket is be kellett szereznem neki. Hálás vagyok azoknak is, akik segítettek elvinni orvoshoz, illetve a rexeseknek, akik vállalták az orvosi költségeit. Rengeteget tesznek az állatokért, így aki teheti, támogassa őket!

Hozzátette, Oreo küzdő szellem, aki a kezdetektől fogva élni akart. Eleinte elég vad volt, előfordult, hogy törölközőbe csavarva kellett etetni. Az állatorvosnál egyenesen „három emberes” macskának nevezték. Ahogy azonban a fájdalmai csökkentek és megnyugodott, sokkal kedvesebb lett, Klaudiát pedig elfogadta. A cica fél szemmel él majd, mert a jobb szeme menthetetlen volt.

A fekete kandúr a tervek szerint a családjukban talál otthonra, Klaudia édesanyja veszi majd magához a felépülése után.