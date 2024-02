A március 17-én, 8.30 órakor indul Csákányosról, és ide is tér vissza a csoport, amelynek tagjait a túrára korabeli egyenruhákba öltözött hagyományőrzők is elkísérik, valamint Tomka Emil családja, Marjay Tamás huszárhadnagy, Tiszti Arany Vitézségi éremmel kitüntetett hős unokája is.

Nemes tomkaházi és folkusfalvi Tomka Emil 1903. január 2-án született Budapesten. Édesapja kultuszminisztériumi műszaki tanácsos, édesanyja szamosújvári-némethi Dániel Margit, Kiss Ernő aradi vértanú honvédtábornok unokája. 1944. június 11-én, s a fronton vette át a 2/I. huszárosztály parancsnokságát. 1944. július 1-jén léptették elő alezredessé.

Amerikai fogságba esett a huszárhadosztállyal 1945. május 5-én, ahonnan szeptemberben tért haza. A harctéren több kitüntetésben is részesült. 1947. május 17-én B-listázták (nyugállományba helyezték). Ezek után feleségével és két gyermekével előbb Szentmártonkátán élt, 1950-től pedig Gödön vasesztergályosként dolgozott. 1958-ban mint volt ludovikás tisztet lefokozták. Tomka Emil 1977. január 23-án hunyt el Gödön.

A huszárhadosztály elesettjeinek sírjai viszonylag kis számban találhatók meg a térség falvainak temetőiben, illetve a Vértest övező erdőkben. A Gánton, Kápolnapusztán, Kőhányáson, Majkon, Vérteskozmán, Csákányos-pusztán, Körtvélyesen, Kapberek-pusztán, Csákváron található sírok árulkodnak csupán arról, hogy a huszárság itt fejezte be a haza védelmében utolsó hősies harcait.