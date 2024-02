A főtanácsadó elmondta: örömmel nyugtázta, hogy a pályázatra az idén is mintegy 350 pályamű érkezett az iskolákból. Rámutatott: a pályázat már hagyománynak tekinthető, s jó lehetőség arra, hogy tudásuk szerint, teljesen szabadon fogalmazzák meg az iskolások a fantáziájukban meglévő értékvilágot.

Az MTI tudósítása szerint, Szili Katalin rávilágított: az iskolások pályaműveit látva megmutatkozott, hogy azok közül sokban megjelenik a család, a természet, azok a szakrális értékek, amelyek a gyermekekben már megmaradtak. Hozzáfűzte: a pályaművekben megjelennek a magyar kultúra nagyjai is, s így a történelem és a magyar kultúra mellett megmutatják azt az értékvállalást is, amit örömteli, hogy már sikerült beléjük ültetni - fogalmazott a miniszterelnöki főtanácsadó.

– Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy a Mária rádió, mint egy magánintézmény felvállalja azt a küldetést, hogy a következő generációkat már most egyrészt nevelik, másrészt segítik identitásuk megőrzésében - jelentette ki Szili Katalin, hozzátéve: ily módon a Mária rádió nemcsak a jelen, hanem a jövő rádiója is.

A miniszterelnöki főtanácsadó elmondta: a megnyitó műsorában is megmutatkozott a gyermekek önazonosság érzete, amelynek átadásában fontos szerepet játszik a család. S ezt öröm volt látni, hallani, mert azt mutatja, hogy fontos számukra ezeknek az értékeknek a megőrzése.

– A magyar kultúra, a hagyományaink és keresztény értékeink összefognak bennünket – hangsúlyozta Szili Katalin.

A beérkezett 336 művet szakmai zsűri bírálta, döntésük alapján 64 pályamunkát díjazták. 11 diák különdíjat érdemelt ki, ők tárlatvezetéssel egybekötött látogatást nyertek a dél-komáromi Csillagerődbe.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen fellépett Vadkerti Imre, Zsapka Attila és Sipos Dávid.

A tárlat február 29-ig, hétköznaponként 13 órától 16 óráig megtekinthető a Limes Galériában.

A díjazottak névsorát a Mária Rádió Mirjam honlapján tekinthetik meg olvasóink.