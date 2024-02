Emléknap 1 órája

Szakácskönyv a túlélésért a tatabányai József Attila Könyvtárban

Kertész Imre Szabadságról című tablókiállítása látható február végéig a József Attila Könyvtárban. Az irodalmi Nóbel-díjas alkotó, a Sorstalanság írójának kiállításához kapcsolódóan egy különleges előadás részesei is lehettek az intézmény látogatói. A Gólem Színház mutatta be a Szakácskönyv a túlélésért című darabot. Az események kapcsolódtak a holokauszt nemzetközi emléknapjához is.

Kemma.hu Kemma.hu

A különleges előadás sokkoló hatása mellett megjelentek az illatok, ízek is Forrás: 24 Óra Fotó: SG

Születések, világégések és újjászületések megélése egy szakácskönyv segítségével, terített asztalok mögött ülve. Ehető és ehetetlen, emészthető és emészthetetlen történésekkel és ételekkel. Évtizedek zuhantak a nézők elé, amelyek emberek, népek, nemzetiségek, országok életét változtatták meg. Visszavonhatatlanul. S közben összeállt egy szakácskönyv, a látogatók érzékeire hatott a kiváló színészi játékon túl az omlós kalács illata, s akik megkóstolták, azoknak az íze is. Ötven regisztrált néző vehetett részt az előadáson, amely egy teljes konyhát vonultatott fel: sorra érkeztek az ételek. Hédi néni visszaemlékezéseiben az ételekhez, a szakácstudományhoz kapcsolódóan mesélt a családról, arról, hogyan hatnak a történelmi korszakok és események a hétköznapi emberekre, s mindez miként befolyásolta a zsidók két világháború közötti életmódját, életvitelét. Csodarecept - életút

A Szakácskönyv a túlélésért című könyv 2013-ban jelent meg. Endrei Istvánné háború előtti életéről, illetve egy lágerben eltöltött fél évéről szól. Őt 1944 novemberében, a háború utolsó hónapjaiban deportálták több magyarral együtt egy lichtenwörthi koncentrációs táborba. Ott a sok szenvedéstől és az éhségtől való menekülés sajátos útjaként ötödmagával írt egy receptkönyvet, amely aztán csodával határos módon hazakerült vele együtt. Hédi néni időutazásában megelevenedik a fogfájós kislány, aki ezért nem tud enni a finomságból; a cseperedő nő, akinek többször ad kéretlen tanácsot is a főzésről az édesanyja. Majd a háború, a lichtenwörthi koncentrációs tábor. A hely, ahol Hédi néni igazából megtanult főzni. Kis füzet és ceruza segítségével. Elméletben. Itt evett volna, de nem volt mit. Érkezett a szabadulás, később egy étkezdében dolgozott, ahol a tennivalók miatt megint csak alig volt ideje enni. Valami mindig közbejött, valami mindig fontosabb volt. „Akármi is volt, mindig megkóstoltuk” – mondta Hédi néni a darab végén. Összegezve ételeket, korszakokat, korszakokat. A 20. századot. A darabot írta Németh Virág és Borgula András, rendezte Borgula András. A főszerepben Nagy Mari, közreműködött Hay Anna és Radnay Csilla. A Centrópa Alapítvány 2013-ban kiadott életinterjúja és receptgyűjteménye, a Szakácskönyv a túlélésért szolgál e rendhagyó színdarab alapjául, amit túlélők és rokonaik visszaemlékezéseiből az előadás rendezője és dramaturgja írtak színpadra.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!