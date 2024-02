Évek óta rendez programokat a komáromi múzeum az idegenvezetők világnapja alkalmából. Ezúttal az Aquincumi Múzeum gyermekközpontú tárlatát hozták el a Brigetio Öröksége Látogatóközpontba, amely az ókori mérnöki vívmányokról szól.

Az ókori arkhimédészi csavart is ki lehetett próbálni

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Számadó Emese múzeumigazgató elmondta, három előadással is készültek. Fényes Gabriella, az Aqiuncumi Múzeum régésze, a tárlat kurátora a legizgalmasabb ókori találmányokról beszélt a hallgatóságnak, például a napóráról, a fizikai és csillagászati felfedezésekről, Arkhimédész törvényéről. Beszélt Eratoszthenészről is, aki matematikus, földrajztudós, csillagász, filozófus, költő és zenész és volt. Ezért kapta a Béta becenevet, arra utalva, hogy bár sok dologgal foglalkozik, mindenben csak a második tud lenni. Így persze inkább irigyei emlegették, hiszen valójában több tudományágban is maradandót alkotott.

Ezt követően Ábrahám Tamás, a komáromi múzeum történésze a római hadsereg mérnökeiről tartott előadást. Minden legiónak, így a Brigetióban állomásozónak is volt ugyanis egy alakulata, az úgynevezett immunes, akik a katonai szolgálat alól fel voltak mentve, és mérnöki tevékenységekkel, például épületek tervezésével, útépítéssel foglalkoztak.

Végül Számadó Emese következett, akik olyan ókori mérnöki tervezésekkel ismertette meg a közönséget, mint az utak, vízvezetékek, alagutak, vagy éppen a hidak.

Ókori „kütyükkel” játszhattak a látogatóközpontban

Az előadások mellett az ehhez a témához kapcsolódó kiállítást is meg lehetett tekinteni, valamint egyes ókorban használatos „kütyüket” ki is lehetett próbálni. Volt arkhimédészi csavar, vízemelő, földmérő eszköz, de lehetett abakusszal is számolni, vagy éppen boltívet építeni. A gyerekek az eseményen színezhettek, rajzolhattak is, illetve a VR szemüvegeket is lehetett használni. A kiállítást később is meg lehet tekinteni, akár egyénileg, akár múzeumpedagógiai foglalkozás keretében.