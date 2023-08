Számadó Emese, a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatója felhívta a figyelmet arra, az elmúlt harminc év leletanyaga immár méltó körülmények között, a Brigetio Öröksége Látogatóközpontban tekinthető meg, interaktív, látogatóbarát formában. Hozzátette, az ásatások még 1992-ben kezdődtek meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a komáromi múzeum együttműködésében.

A résztvevők látványásatást is megfigyelhettek, megtudhatták, milyen sokoldalú munkát végeznek a régészek és régész hallgatók, akiknek bontómunka, dokumentálás, leletcsomagolás is a feladatuk része. Önkéntesek is segítették a folyamatot, többen detektorokkal segítették a kisebb fém leletanyagok előkerítését. A legújabb és legszebb leleteket is meg lehetett nézni a helyszínen, de ezek egy részét korábban már a múzeumban is kiállították, a recepción kialakított tárolóban.

Dr. Bartus Dávid ásatásvezető régész, az ELTE dékánja arról beszélt, Brigetio az egyik legfontosabb római kori lelőhely hazánkban, és az egyetlen olyan, ahol több mint harminc éve tervszerű, tudományos ásatások vannak, a város és sok más szervezet támogatásának köszönhetően.

Felidézte, Brigetio három nagy részből állt: a polgárvárosból, a katonavárosból és a legiotáborból. Ez utóbbi helyszín több mint húszhektáros terület, itt zajlanak a jelenlegi ásatások. Az egész táborból háromezer négyzetmétert tártak eddig fel. A római korban mintegy hatezer katona állomásozott itt.

Az utóbbi években egy katonai fürdő feltárásán munkálkodnak, hatszáz négyzetmétert tártak fel ezen a nyáron is. Négy helyen nyitottak szelvényeket, egyebek mellett azokra a kérdésekre keresték a választ, hogy mikor építhették a fürdőt, milyen építési technikákat használtak.