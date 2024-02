A hónapban több programmal is készülnek még. Szerdán 10 órakor diavetítésre várják az érdeklődőket, akár babákkal is lehet érkezni. Rajzpályázatot is hirdettek, A. A. Milne születésének évfordulója alkalmából, amelyen a nemzetközi Micimackó-napot is ünneplik. A pályázóknak a Százholdas Pagonyt kell ábrázolniuk, de az erdő a magyar népmesék fő motívuma is. A legjobban sikerült alkotásokat ki is állítják, de minden munkát meg lehet tekinteni online formában. A kiállított munkákat díjazzák is. A pályázat határideje február 18.