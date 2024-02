A dorog.hu-n megjelent tájékoztató szerint a tavaszi karbantartás jegyében a Fáy András, a Hám Kálmán és a Baross Gábor lakótelepeken már összegyűjtötték a lombhulladékot, sőt a cserjéket, bokrokat is megmetszették, megfiatalították, továbbá kivágták és elszállították a veszélyes fákat.

A karbantartás jegyében szalagkorlátot is cserélnek a dorogi Gorkij utcában

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Az enyhe időjárásnak köszönhetően megkezdődhetett a karbantartás az utak mentén is. Gépi úttisztítás zajlott az elmúlt hetekben többek között a város legforgalmasabb útján, a Bécsi úton, az Esztergomi úton, a Mária utcában, a Kossuth Lajos utcában. Szintén megtisztították az úttestet, valamint az árkokat a szennyeződéstől a Rákóczi utcában, a Zrínyi utcában, a Radnóti utcában, a Gorkij utcában, a Puskin utcában, a Köztársaság úton, a Bányász köröndön, a Munkás utcában, a Vasút utcában, illetve a Szent utcákban is.

Karbantartás részeként csatornákat is tisztítanak

A tavaszi karbantartás újabb elemeként elkezdődtek a Köztársaság úti víznyelő aknák tisztítási, átmosási munkálatai is, a Határ úton pedig kicserélték a rácsokat. A tájékoztató szerint útellenőri felmérések is zajlottak, ennek nyomán további hét sérült víznyelő aknát, míg a Csolnoki úton és a Gorkij utcában három darab közlekedési korlátot is helyreállítanak.

Talán a karbantartás leglátványosabb elemét a 95 sérült, megrongálódott közlekedési tábla cseréje teszi ki, melyet szintén a városi útellenőri felmérés nyomán végeztek el. A városvezetés hozzátette: az úttest állapota miatt ideiglenes, vagyis hidegaszfaltos útjavítások zajlottak a Gorkij, Puskin, Csolnoki, Köztársaság, Munkás és Híd utcákban is, a további jelzett hibákat is kijavítják a következő hetekben.