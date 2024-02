A gyönyörű, tavaszias napsütésben tölthették el a vasárnap délelőttöt a jótékonysági séta résztvevői. Az 5 éves Kinga boldogan szaladgált, ugrált közöttük a tatai Cseke-tó partján. A legboldogabb azonban akkor volt, amikor egy kutyával találkoztak a séta közben. A koponyaműtétre váró baji kislánynak ilyenkor még jobban ragyogott az arca, csillogó szemmel ölelte, simogatta a kicsi és a nagy ebeket is.

A jótékonysági séta Kinga mosolyáért: a baji kislányra koponyaműtét vár

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Jótékonysági séta, amit az időjárás is támogatott

Egy boldog délelőtt a családdal – gondolhatták azok, akik Kingát és a családját látták a tóparton. Azonban a súlyosan beteg kislány egy jótékonysági sétán vett részt, amit az Önkéntesség Tatáért Egyesület szervezett a számára. Az eseménynek a szép, kellemes idő is kedvezett, így sokan eljöttek, hogy segítsenek a családon. Volt, aki még kis ajándékot is hozott Kingának, hogy ezzel is felvidítsa a kislányt.