– Januárban jött a harmadik sztrók. Kingának ezúttal a bal oldala bénult le. Elment a mosdóba, majd mikor felállt, egyszerűen összecsuklott. Azonnal rohantunk vele a fővárosba, ahol az orvos közölte: nem várhatunk tovább a műtéttel. A probléma ugyanis az, hogy minden alkalommal kicsit szűkebb marad a verőér, ami így akár el is záródhat véglegesen. Ráadásul minden egyes sztróknál fennáll a veszélye annak, hogy maradandó károsodást okoz. Már most is vannak olyan területek a homloklebenyében, amik véglegesen elhaltak. Ezt érezzük a hangulatváltozásain is.

A személyisége is sokat változott pár hónap alatt. A bal lábát pedig még mindig nem tudja rendesen használni

– sorolja a tüneteket Jani, akinek közben ölébe mászik a kislánya, hiszen neki is hozzá kell szólnia a történethez.

Kinga szülei mindent őszintén megbeszélnek vele, akkor is, ha a kislány nem mindent ért meg belőle. Aztán Panda, a tengerimalac újra játékra csábítja a kislányt, így folytathatjuk a beszélgetést.

A kislány, miután másodszorra is kórházba került, egy tengerimalacot kért szüleitől, aki máig segíti őt a gyógyulásban

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Az édesapa elárulja, hogy mikor Kinga másodszor is kórházba került, a tengerimalacot kérte ajándékba. A kislány pedig már most tudja, hogy mit szeretne legközelebb a szüleitől: egy hatalmas mackót és sminkkészletet. Kinga ugyanis imád szépítkezni, már veszi is elő a hajkefét és a körömlakkot, amit anyukája segít felfesteni apró körmeire.

Kinga édesanyja, hogy örömet okozzon a bezártságban néha megengedi, hogy lánya kisminkelje magát

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Gabi közben elárulja, hogy az orvos javaslatára Kinga most nem jár óvodába, ugyanis egy újabb gyermekbetegség újabb sztrókot okozhatna nála, aminek beláthatatlan következményei lehetnek. Így az édesanya most nem dolgozik, nincs keresete. Ráadásul két nagyobb fiútesójától is el kellett különíteni Kingát. Ezért ők egy külön albérletben laknak az édesapával.

Kinga betegsége miatt a fiútestvérek és az édesapa külön albérletben laknak, így óvva a kislány egészségügyi állapotát

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Az édesanya és Kinga most kettesben éldegélnek a lakásban, és még játszótérre sem járnak, hiszen az is is számtalan bacit rejthet. Pedig a csupa energia kislányt nagyon nehéz lekötni. Édesanyjának bizony minden ötletre és energiára szüksége van ahhoz, hogy újabb és újabb szórakoztató elfoglaltságot találjon ki Kinga számára.

A kislányra ráadásul egy komoly műtét vár, amelynek során egy műér segítségével a nyaki ütőerét szeretnék összekötni az agyával. Ehhez a homloknál fel kell nyitni a koponyáját. Így, ha szükséges, már az új ér is el tudja majd látni vérrel az agyát.

Az operáció nem éppen rutinműtét, hiszen Kinga betegsége nagyon ritka. Magyarországon is csak egy gyermekről tudnak, akin tíz évvel ezelőtt már elvégezték ezt a komoly beavatkozást. A kislány szülei fel is vették a családdal a kapcsolatot, akiktől sok segítséget és tanácsot kaptak.

Gabi mindent megtesz annak érdekében, hogy Kingának a körülményekhez képest teljes, boldog gyermekkort biztosítson

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

– Még nem tudjuk, hogy mikor lesz pontosan a műtét. Az orvos egy kis türelmet kért, ugyanis konzultálni szeretne a külföldi specialistákkal, illetve össze kell állítania a csapatot is. De mintegy tíz órán át fog tartani, mert csak nagyon lassan haladhatnak, nehogy sérüljön valami az agyban. Annyit tudunk, hogy több idegsebész és aneszteziológus fog együtt dolgozni. A beavatkozást pedig egy plasztikai sebész fogja befejezni, hogy Kingának még egyszer ne kelljen kés alá feküdnie.

A műtét után még pár napig altatásban tartják, majd megfigyelés alatt marad, hogy elfogadja-e a szervezete a műeret. Ha pedig minden jól megy, akkor jöhet az ismétlés, ugyanis mindkét agyféltekén el kell végezni a beavatkozást

– tette hozzá Jani, aki bele se akar gondolni, hogy mi van akkor, ha nem sikerül a műtét. Egyelőre Kinga boldogságára koncentrálnak, és várják a műtétet. Azonban addig is fizetni kell a számlákat, amit egyre nehezebben gazdálkodik ki a család. Ezért most többen is a segítségükre siettek.

Ahogyan arról a Kemma.hu is beszámolt: az Önkéntesség Tatán és Környékén csapata karolta fel Kinga ügyét, és egy jótékonysági sétát, futást szerveznek a kislány javára február 18-án.

Ha valaki ezen felül is támogatni szeretné Kingát, átutalással segíthet.

A számlaszám: 1040 1976 5052 6982 8485 1007 "Kingáért".